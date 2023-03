Immobilien-Fuxx – „Wir machen das schon!“

Sie suchen eine Immobilie, die zu Ihren Bedürfnissen passt? Oder wollen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus verkaufen?

Lassen Sie sich von dem geschulten Maklerteam von Immobilien- Fuxx mit ihrer langjährigen Erfahrung dabei unterstützen!

Bei Andre Jörns und seinem Team stehen Sie als Kunde mit Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt.

Bei einem Verkauf Ihrer Immobilie profitieren Sie von der aktiven Netzwerkpflege durch das Maklerteam. Unter anderem verfügt das Team über einen Pool von potentiellen Kunden und kennt deren finanziellen Spielraum.

Innerhalb von 3-6 Monaten kann Ihre Immobilie vermarktet werden, aber nur wenn der Preis auch marktgerecht ist.

Oft sind es leider die Wunschvorstellungen und ideellen Werte der Verkäufer, die ihnen das gute Geschäft verhageln.

Bietet ein Verkäufer seine Immobilie mit einem viel zu hohen Preis an und hält zu lange daran fest, erzielt er in vielen Fällen am Ende sogar einen niedrigeren Verkaufspreis, als der Markt hergegeben hätte.

Immobilien-Fuxx sorgt auch dafür, dass sich Ihr Objekt mit einem Besten ersten Eindruck präsentiert und nutzt hierfür die Präsentation Ihrer Immobilie in 360°!

Der Mensch ist von Natur aus neugierig und visuell geprägt. Mit der virtuellen Raumerkundung durch diese innovative Technik schaffen Sie Transparenz und Vertrauen beim Kunden, eine Technik, die Ihnen Immobilien-Fuxx anbietet.

Vereinbaren Sie einen Fototermin und mit einer Spezialkamera wird mit der 360° Technik ein virtueller Rundgang angefertigt.

Als Käufer einer Immobilie kommt Ihnen diese Technik zu Nutze. Mit Ihrer expliziten Anfrage wird Ihnen ein Link per E-Mail zugesendet. Dieser Weg zu dem virtuellen Erlebnis dient auch dem Verkäufer, da nur potenzielle Kaufinteressenten einen Besichtigungstermin vereinbaren.

Besuchen Sie als Käufer die Webseite www.Immobilien-Fuxx.de und werden Sie VIP-Kunde – ein weiterer Service von

Immobilien-Fuxx, dann erhalten Sie einige Tage bevor neue Objekte auf den Portalen des Immobilienmarktes erscheinen, die aktuellen Angebote.

Haben Sie nun die richtige Immobilie gefunden, betreut Ihr Maklerteam Sie auch bei der Finanzierung.

Durch unser Netzwerk erhalten Sie die besten Finanzierungskonditionen inklusive aller Fördergelder zu Top-Konditionen bei seriösen Geldinstituten und Bausparkassen.

Sie, als Verkäufer oder Käufer, werden bis zur Beurkundung des Kaufvertrags intensiv betreut.

Auch nach der Schlüsselübergabe steht Ihnen Immobilien-Fuxx beratend zur Seite. Sie kennen die hiesigen Handwerksfirmen, falls Sie deren Dienstleistungen benötigen.

„Erst wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind wir es auch!“, bestätigt Tina Boll von der Niederlassung in Marne.

Immobilienbüro

Kontakt

Immobilien-Fuxx GmbH

André Jörns

Landkirchener Weg 1

23769 Fehmarn / OT Burg

04371 / 502 39-0



http://www.immobilien-fuxx.de

