Immobilienbewertung | Was ist meine Immobilie wert?

Rhein-Neckar-Kreis, 20.04.2020

Egal, ob man bereits seit längerem eine Immobilie besitzt oder gerade dabei ist, eine zu erwerben. Immer wieder stellt sich die Frage: Was ist die vorhandene Immobilie wert, ist der angegebene Kaufpreis angemessen oder welcher Preis kann im Falle eines Verkaufes für die eigene Immobilie erzielt werden?

Hilfe schafft hier eine Immobilienbewertung eines qualifizierten Sachverständigen, so Immobiliengutachter Stephen Eifler REV, ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung.

Die Immobilienbewertung ist eine durch Rechtsnormen geregelte Wertermittlung. Unter Anwendung seiner Fach- und Sachkunde sowie nach normierten Verfahren, ermittelt ein Immobiliengutachter den Verkehrswert – auch Marktwert genannt – der Immobilie.

Nach § 194 BauBG wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der zum Zeitpunkt der Ermittlung nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der Lage und Beschaffenheit oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Wichtiges Kriterium ist die Lage der Immobilie. Die Preise für Immobilien unterscheiden sich lokal enorm. Zusätzlich zum Ort spielen auch Faktoren wie der Ausblick, die Lichtverhältnisse und die vorherrschende Geräuschkulisse eine Rolle. Sprich, ein Haus an einer vielbefahrenen Bundesstraße hat einen anderen Wert, als das Haus im Grünen mit Ruhe und unverbautem Blick. Ebenso kommt es auf die Objektart, die Baubsubstanz, das Alter der Immobilie, die Raumaufteilung und die Ausstattung sowie weiteren Faktoren an.

Es gibt unterschiedliche Anlässe, aus denen eine Immobilienbewertung beauftragt wird. Sei es im Zuge eines geplanten Hauskaufes oder Verkauf der Immobilie, im Rahmen einer Scheidung, nach einem Erbfall oder weil die vorhandene Immobilie beliehen werden soll.

Im Zuge einer Scheidung stellt sich meist die Frage, was mit der gemeinsamen Immobilie geschieht. Wenn die Immobilie verkauft werden soll und nicht von einer Partei weiterbewohnt wird, hilft eine Immobilienbewertung den Kaufpreis realistisch anzusetzen und abzuschätzen, was jedem Partner nach der Scheidung zusteht.

Wird eine oder mehrere Immobilien vererbt, wollen die Erben wissen, was ihr Erbe wert ist. Die Immobilienbewertung bringt hier nicht nur Aufschluss über die Höhe des Erbes, sondern entscheidet auch je nach Verwandtschaftsgrad der Erben über die Höhe der anzusetzenden Erbschaftssteuer. Der oder die Erben sind im Erbfall am Zug, den niedrigeren gemeinen Wert nach §198 Bewertungsgesetz nachzuweisen, sofern sie nicht mit dem vom Finanzamt festgesetzten Wert und der daraus resultierenden Erbschaftssteuer einverstanden sind.

Geht es um die Vermietung einer Immobilie, bringt ein Mietwertgutachten Aufschluss über die anzusetzende Miete. Dies kommt beispielsweise bei einer Mieterhöhung zum Zug, wenn Mieter und Vermieter nicht einig werden. Der Vermieter kann so den ortsüblichen Vergleichswert feststellen lassen und die Miete entsprechend angleichen.

Möchte der Eigentümer eine Immobilie beleihen, beauftragt die angefragte Bank einen Immobiliengutachter mit der Immobilienbewertung, wird ein Beleihungswertgutachten gemäß § 16 PfandBG erstattet. Auf Grundlage der Bewertung kann die Bank die mögliche Höhe eines Beleihungswertes festsetzen.

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung steht Ihnen mit unabhängigen und qualifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung zur Seite.

Stephen Eifler REV aus Epfenbach, leitet seit Jahren ein Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung im Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg). Er hat schon unzählige Immobilien für verschiedene Auftraggeber, u.a. für Banken und Bausparkassen bewertet. Herr Eifler ist Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Herr Eifler ist zertifizierter Immobiliengutachter für Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von allen Immobilienarten – DIN EN ISO/IEC 17024.

Des Weiteren wurde Herr Eifler von der TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations), einer Organisation nationaler Verbände aus Europa mit Sitz in Brüssel, zertifiziert. Der Titel des Recognised European Valuer – REV ist ein Zeichen für Exzellenz in der Bewertung von Immobilien.

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung ist Ihr professioneller und kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Immobilienbewertung.

ImmoWertReal | Immobiliengutachter und Immobilienbewertung

ImmoWertReal ist Ihr unabhängiges, professionelles und kompetentes Sachverständigenbüro im Bereich der Immobilienbewertung. Stephen Eifler ist Diplom – Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Zertifizierter Immobiliengutachter DIAZert für die Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von allen Immobilienarten – DIN EN ISO/ IEC 17024 sowie TEGoVA Recognised European Valuer – REV. ImmoWertReal erstattet Verkehrswertgutachten, Immobiliengutachten, Mietwertgutachten und begleitet Sie beim Immobilienkauf.

Kontakt

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung

Stephen Eifler REV

Westliche Ringstraße 30

74925 Epfenbach

07263 – 4007640

07263 – 4090430

mail@immowertreal.de

https://immowertreal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.