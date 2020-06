Immobilienkauf mit oder ohne Immobilienmakler?

Der Kauf einer Immobilie mit einem Immobilienmakler ist meist günstiger als von Privat.

Der Kauf einer Immobilie mit einem Immobilienmakler ist meist günstiger als von Privat. Dies klingt erst mal paradox, sollte man doch annehmen, dass durch das Anfallen eines Maklerhonorars der Immobilienkauf teurer wäre. Dieses Vorurteil ist nach einer Untersuchung von Immowelt nun widerlegt worden. Genau das Gegenteil ist nämlich richtig.

In fast allen untersuchten Großstädten sind die von Immobilienmaklern angebotenen Wohnungen günstiger, als die direkt vom Eigentümer eingestellten Wohnungen. Die anfallende Maklergebühr ist hier bereits berücksichtigt. Nicht in jeder deutschen Großstadt sind die Unterschiede identisch. So sind von Immobilienmaklern angebotene Wohnungen in

Berlin im Durchschnitt 13 Prozent günstiger als Eigentumswohnungen von privaten Anbietern. Für die Untersuchung wurden Kaufpreise von Eigentumswohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern welche im Kalenderjahr 2019 eingestellt waren.Im München lag der Kaufpreisvorteil mit Immobilienmakler lediglich bei 4 Prozent. Der Spitzenwert wurde in Essen gesehen, mit einer Differenz von 32%. Woran liegt dies?

Nur der Fachmann kann den Wert einer Immobilien richtig einschätzen.

Der Immobilienmakler verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, den Verkaufswert richtig einzuschätzen. Die Immobilie wird daher von Anfang an zum richtigen Kaufpreis angeboten. Der Privatverkäufer neigt dazu den Wert seiner Immobilie viel zu hoch einzuschätzen. Dies führt im Ergebnis zu wesentlich längeren Verkaufszeiten und in der Regel zu nachträglich verhandelten Preisnachlässen.

Dies tut natürlich keiner Immobilie gut; einer ersten Preisreduzierung im Vermarktungspreis folgen meistens weitere. Die Vermarktungszeit verlängert sich wesentlich und verursacht hohe Kosten. Da es sich beim Immobilienverkauf um erhebliche Vermögenswerte handelt, ist es ratsam, von Anfang an einen Experten zu Rate ziehen zu können um Vermögensschäden zu vermeiden.

Metz Immobilien hat sich bei der Vermarktung von Wohnimmobilien auf den Frankfurter Norden spezialisiert. Durch unsere klare lokale Ausrichtung profitieren Sie von unserer Marktkenntnis und langjährigen Erfahrung in Ihrem Stadtteil. Wenn Sie Ihre Immobilie vermieten oder verkaufen wollen, vertrauen Sie Metz Immobilien, denn wir kennen den Frankfurter Norden wie kein Zweiter. Wir beraten sie gerne und finden für Sie die richtige Lösung zum Thema Immobilien.

Kontakt

Metz Immobilien

Dirk Metz

Ludwig-Landmann-Strasse 9

60488 Frankfurt

069-7807480

info@metz-immobilien.net

http://metz-immobilien.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.