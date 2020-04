Immobilienkaufberatung mit erfahrenen Sachverständigen

Rhein-Neckar-Kreis, 15. April 2020

Wie Sie beim Immobilienkauf auf Nummer sicher gehen

Die Wunschimmobilie ist gefunden und der Immobilienkauf steht unmittelbar bevor. Ein übereilter Kauf der Immobilie kann unter Umständen teurer als geplant werden. Die Immobilie sollte auf Herz und Nieren geprüft werden. Mit der Immobilienkaufberatung durch einen unabhängigen Immobiliengutachter geht man also auf Nummer sicher. Man vermeidet es, einen überhöhten Preis zu bezahlen und kauft nicht die Katze im Sack.

Mängel sind für den Laien nicht sofort erkennbar, die Immobilienkaufberatung mit einem unabhängigen Sachverständigen unterstützt den Laien vor einer Fehlentscheidung. Der Kauf einer Immobilie bindet den Käufer finanziell über Jahrzehnte. Umso wichtiger ist es, dass der Käufer nach dem Kauf eines Hauses vor bösen Überraschungen verschont bleibt. Den Immobiliengutachter sollte man erst dann hinzuzuziehen, wenn der Kauf einer bestimmten Immobilie in die engere Wahl kommt. Denn jede Begehung einer Immobilie durch einen Sachverständigen kostet Geld. Der Verkäufer einer Immobilie will einen möglichst hohen Preis erzielen, der Käufer dagegen so wenig wie möglich zahlen. Der erfahrene Sachverständige hilft dabei den Bauzustand zu beurteilen und die möglichen Bauschäden und Baumängel zu erkennen und korrekt einzuschätzen.

Die Angaben im Verkaufs-Expose des Maklers sind genau zu prüfen und zu hinterfragen.

– Sind Baumängel oder Bauschäden vorhanden?

– Welche Kosten entstehen für die Beseitigung der Baumängel oder Bauschäden?

– Wie hoch ist der Investitionsbedarf?

– Welche Modernisierungen müssen kurzfristig, mittelfristig und langfristig durchgeführt werden?

– Ist Instandhaltungsstau vorhanden?

– Sind die Angaben zu Modernisierungen plausibel?

– Sind die Angaben zu Wohnfläche und Brutto-Grundfläche plausibel?

– Sind Lasten und Beschränkungen vorhanden und wie wirken sich diese aus?

– Ist der Kaufpreis für die Immobilie angemessen?

Für den Laien sind solche Fragestellungen in der Regel nicht oder nur schwierig zu beantworten. Die Wohnfläche und Brutto-Grundfläche sollte vor dem Kauf geprüft werden. Beim Kauf einer gebrauchten Immobilie fallen zumeist weitere Kosten für die Sanierung des Objektes an. Es kann sinnvoll sein, eine Investitionskostenschätzung erstellen zu lassen. Nach dem Kauf können Bausünden oder Baumängel auftreten, welche unentdeckt blieben.

Aufgrund des hohen finanziellen Risikos ist es sinnvoll, sich von einem unabhängigen Experten beim Ortstermin beraten und unterstützen zu lassen, die Kosten für die Dienstleistung sind gut angelegt, rät Immobiliengutachter Stephen Eifler REV, ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung.

Stephen Eifler REV aus Epfenbach, leitet seit Jahren ein Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung im Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg). Er hat schon unzählige Immobilien für verschiedene Auftraggeber, u.a. für Banken und Bausparkassen bewertet. Herr Eifler ist Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Als zertifizierter Immobiliengutachter für Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von allen Immobilienarten begleitet er Käufer beim Erwerb ihres Eigenheims in Form einer Immobilienkaufberatung mit einer professionellen und unabhängigen Beurteilung der Immobilie.

Des Weiteren wurde Herr Eifler von der TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations), einer Organisation nationaler Verbände aus Europa mit Sitz in Brüssel, zertifiziert. Der Titel des Recognised European Valuer – REV ist ein Zeichen für Exzellenz in der Bewertung von Immobilien.

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung ist Ihr professioneller und kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Immobilienbewertung.

ImmoWertReal | Immobiliengutachter und Immobilienbewertung

ImmoWertReal ist Ihr unabhängiges, professionelles und kompetentes Sachverständigenbüro im Bereich der Immobilienbewertung. Stephen Eifler ist Diplom – Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Zertifizierter Immobiliengutachter DIAZert für die Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von allen Immobilienarten – DIN EN ISO/ IEC 17024 sowie TEGoVA Recognised European Valuer – REV. ImmoWertReal erstattet Verkehrswertgutachten, Immobiliengutachten, Mietwertgutachten und begleitet Sie beim Immobilienkauf.

Kontakt

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung

Stephen Eifler REV

Westliche Ringstraße 30

74925 Epfenbach

07263 – 4007640

07263 – 4090430

mail@immowertreal.de

https://immowertreal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.