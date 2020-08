Immobilienkredit trotz negativer Schufa ablösen – dank Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH kein Problem

Viele Haus- oder Wohnungseigentümer kennen das Problem: drohende Zwangsversteigerung bzw. Verlust der Wohnimmobilie, weil laufende Verbindlichkeiten nicht bedient werden können oder eine zusätzliche Kreditaufnahme wegen eines negativen Schufaeintrages nicht möglich ist. Hierbei ist es egal, ob die Wohnimmobilie finanziert, bereits belastet oder schuldenfrei ist.

Unkomplizierter und übersichtlicher Kredit

Die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft bietet nun eine Finanzierungsform an, mit der die Ablösung eines Immobilienkredites möglich ist – und das auch bei negativen Kreditverlauf. Zusätzlich dazu vereinfacht die Umfinanzierung über die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft den Überblick über sämtliche Verbindlichkeiten, da alle laufenden Kredite, Kreditkarten und Girokonten zu einer bequemen Rate zusammengefasst.

Die Eckdaten und Vorteile des Kreditangebotes

– Deutliche Ratenreduzierung durch Zusammenfassung Ihrer monatlichen Kreditraten

– Wesentlich günstigerer Zins durch Hypothekenkonditionen

– auch bei negativer Schufa

– Bereinigung Ihrer Schufa

– bis zu 50.000 EUR über dem Beleihungswert möglich

– Abwendung des Verlust Ihres Eigenheimes z.B. bei Zwangsversteigerung

Vorteile im Vergleich zu Ihrer Hausbank auf einen Blick

-zeitnahe Bearbeitung Ihrer Unterlagen

-schnelle Kreditzusage

-schnelle Auszahlung

-hohe Flexibilität bei der Rückzahlung

-jederzeit kostenlos ablösbar

Jetzt informieren unter:

https://www.kredit-clauss.de/kredit-fuer-mich/sigma-kreditbank/

Kompetenz, Seriosität und Diskretion

Die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH besteht seit 1960 und ist ein traditionsreiches Kreditvermittlungsunternehmen mit über 60-jähriger Markterfahrung. Mit dieser Kompetenz ist für jeden Kunden ein individuell zugeschnittener, optimaler Kredit möglich. Die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft arbeitet ausschließlich mit namhaften Banken im In- und Ausland

zusammen. Eine schnelle Prüfung eines Antrages innerhalb von 24 h sowie ein Höchstmaß an Diskretion und Verschwiegenheit wird gewährleistet.

Über Clauss-Kapital: Seit ihrer Gründung im Jahre 1959 steht der Name Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH für die erfolgreiche Vermittlung von Kreditangeboten, die optimal auf die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Mehr als 50 Jahre Erfahrung am Markt spiegeln sich wider in kompetenter und sachkundiger Beratung. Ein Maximum an Verschwiegenheit und Diskretion ist für uns stets selbstverständlich. Tausende zufriedene Kunden, die bislang auf unsere Kompetenz, unsere Professionalität und unseren Service bauen konnten, sind für uns Beweis, auf dem richtigen Weg zu sein und ein Ansporn, diesen Weg auch weiter im Dienste unserer Kunden zu gehen.

Firmenkontakt

Clauss Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH

Michael Jacoby

Hohenzollernstr. 44

67063 Ludwigshafen am Rhein

0621/ 521021

team@clauss-kapital.de

http://www.clauss-kapital.de/

