Immobilienmarkt in Dubai – Neuigkeiten in Al Furjan

Azizi Central und Samana California

Azizi Central

Azizi Central at Al Furjan ist der neue Inbegriff des luxuriösen Wohnens im Herzen von Dubai, entwickelt von Azizi Developments mit luxuriösen Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Von dem Moment an, in dem Sie die elegant gestaltete Lobby betreten, werden Sie von einer Atmosphäre von Luxus und Raffinesse begrüßt. Die Wohnungen verfügen über geräumige Grundrisse, die durchdacht entworfen wurden, um den Raum zu maximieren und das natürliche Licht zu verbessern. Jede Einheit ist mit hochwertigen Oberflächen und Einrichtungsgegenständen ausgestattet, die eine harmonische Mischung aus Stil und Funktionalität bilden.

Um einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten, bietet die Anlage eine Reihe exklusiver Annehmlichkeiten und Einrichtungen. Die Bewohner können in unserem hochmodernen Spa die ultimative Entspannung genießen, sich am Infinity-Pool mit atemberaubender Aussicht erholen oder in unserem voll ausgestatteten Fitnesscenter einen aktiven Lebensstil pflegen. Wer Unterhaltung sucht, findet im hauseigenen Kinosaal den perfekten Rahmen, um seine Lieblingsfilme mit Freunden und Familie zu genießen.

Neben diesen luxuriösen Annehmlichkeiten bietet die Anlage auch Erholungsbereiche, in denen die Bewohner Kontakte knüpfen und sich entspannen können. Die üppig angelegten Gärten bieten eine ruhige Zuflucht vor der Hektik der Stadt, während der eigene Kinderspielbereich dafür sorgt, dass die Kleinen einen Platz zum Erkunden und Spaß haben haben.

Einer der Höhepunkte ist die erstklassige Lage, die einen atemberaubenden, exklusiven Blick bietet. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem sanften Rauschen der Natur auf und genießen den Panoramablick auf die Skyline von Dubai. Dank der Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Geschäftsvierteln und Unterhaltungszentren haben die Bewohner leichten Zugang zu allem, was Dubai zu bieten hat.

ußerdem ist die Anlage so konzipiert, dass sie alle Ihre Bedürfnisse befriedigt. Der engagierte Concierge-Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihnen bei allen Anfragen oder Reservierungen zu helfen und sicherzustellen, dass Ihr Aufenthalt außergewöhnlich ist. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle, denn es gibt fortschrittliche Überwachungssysteme und eine sichere Zugangskontrolle, die jederzeit gewährleistet ist.

Wichtigste Highlights:

– Brandneue Luxus-Wohnanlage in Al Furjan, Dubai

– Modernes und anspruchsvolles Design, das mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde

– Jede Wohnung ist so konzipiert, dass sie geräumige und komfortable Lebensräume bietet, wobei der Schwerpunkt auf Luxus und Komfort liegt

– Die Bewohner können vom Balkon aus eine atemberaubende Aussicht genießen, die eine ruhige und malerische Atmosphäre schafft

– Die Anlage bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten und Einrichtungen, um den Lebensstil der Bewohner zu verbessern, darunter ein hochmodernes Fitnesscenter und einen Swimmingpool

– Die Anlage verfügt über wunderschön angelegte Gärten und Außenbereiche, die den Bewohnern einen friedlichen Rückzugsort im Herzen der Stadt bieten

Azizi Central ist ein Synonym für Luxus, und seine umfangreiche Liste von Annehmlichkeiten ist ein Beweis dafür. Den Bewohnern steht eine Reihe exklusiver Einrichtungen zur Verfügung, die ihren Lebensstil und ihr Wohlbefinden verbessern sollen. Die Anlage verfügt über hochmoderne Fitnesscenter, Swimmingpools, Spa- und Wellness-Center sowie wunderschön angelegte Gärten. Darüber hinaus gibt es spezielle Bereiche für die Freizeitgestaltung, darunter Kinderspielplätze und Sportplätze. Mit dem Schwerpunkt auf Gesundheit, Freizeit und Unterhaltung wird ein allumfassendes Wohnerlebnis geschaffen.

Wichtige Einrichtungen:

– Sporthallen

– Parkmöglichkeiten

– Konferenzraum

– Parks und Gärten

– Yoga und Meditation

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Einkaufszentrum

– Basketballplätze

– BBQ-Bereiche

Azizi Central befindet sich in idealer Lage in Al Furjan und genießt die Vorteile, im Zentrum von Dubais geschäftigen Aktivitäten zu sein. Eingebettet in das Herz einer pulsierenden Gemeinde, die für ihre Konnektivität und Bequemlichkeit bekannt ist, haben die Bewohner mühelosen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Verkehrsknotenpunkten und Unterhaltungszielen. Darüber hinaus garantiert die strategische Lage des Projekts einen atemberaubenden Blick auf die atemberaubenden Wahrzeichen der Stadt.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Al Yalayis Road

– 10 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 10 Minuten – Ibn Battuta Einkaufszentrum

– 15 Minuten – Gelände der Expo 2020

– 25 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

– 25 Minuten – IMG Worlds of Adventure

Der Masterplan von Azizi Central ist sorgfältig ausgearbeitet und stellt den Komfort und das Wohlbefinden der Bewohner von Al Furjan in den Vordergrund. Die Anlage verfügt über durchdacht gestaltete Freiflächen, üppige grüne Landschaften und fußgängerfreundliche Wege. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von Weltklasse-Annehmlichkeiten strategisch im gesamten Projekt platziert, um das Wohnerlebnis zu verbessern. Das Projekt verbindet nahtlos Ästhetik mit Funktionalität und schafft so eine Umgebung, die ein Gefühl von Gemeinschaft und Luxus fördert.

Azizi Central bietet eine beeindruckende Auswahl an Grundrissen mit Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die unterschiedlichen Vorlieben und Lebensstilen gerecht werden. Die Wohnungen sind sorgfältig entworfen und berücksichtigen jeden Aspekt des modernen Lebens. Von der intelligenten Aufteilung der Räume bis hin zu den zeitgenössischen Oberflächen spiegelt jede Einheit eine Liebe zum Detail wider, die sie von anderen unterscheidet.

Wohnung Dubai kaufen

Samana California

Samana California in Al Furjan ist die neueste prächtige Wohnanlage von Samana Developers, die luxuriöse Studios sowie Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern in Dubai bietet. Dieses 11-stöckige Wohngebäude wurde entworfen, um den Bewohnern einen perfekten Zufluchtsort zu bieten. Es bietet eine Mischung aus Swimmingpools innerhalb der Einheiten, die mit dem Inbegriff von Luxus, Komfort und modernem Leben gesäumt sind.

Mit seinem zeitgenössischen architektonischen Design und seiner auffälligen Fassade ist es eine bemerkenswerte Bereicherung der Skyline von Dubai. Das Gebäude fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein und bietet eine optisch ansprechende und harmonische Umgebung. Die Innenräume wurden sorgfältig gestaltet, um Komfort, Funktionalität und Ästhetik zu maximieren. Jede Wohnung ist modern und offen gestaltet und lässt viel natürliches Licht und Belüftung zu, was eine angenehme und erfrischende Wohnatmosphäre schafft.

Das Projekt befindet sich in Al Furjan in bester Lage in Dubai. Al Furjan ist eine lebendige und gefragte Gemeinde, die für ihre gut geplante Infrastruktur, den bequemen Zugang zu den Verkehrsnetzen und die Nähe zu den wichtigsten Gebieten der Stadt bekannt ist. Die Bewohner profitieren von der guten Anbindung an die wichtigsten Autobahnen, die eine schnelle und mühelose Fahrt zu verschiedenen Zielen in Dubai ermöglicht.

Die Anlage bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Es gibt ein hochmodernes Fitnessstudio, in dem die Bewohner fit und aktiv bleiben können. Für diejenigen, die Entspannung und Freizeit suchen, gibt es einen atemberaubenden Swimmingpool und eine Sonnenterrasse, die eine ruhige Oase zum Entspannen und Genießen des schönen Wetters in Dubai bieten. Darüber hinaus bieten die angelegten Gärten und Sitzbereiche im Freien den Bewohnern die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und mit ihren Nachbarn in Kontakt zu treten.

Wichtigste Highlights:

– Bietet eine Mischung aus Studios, Luxuswohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern und Pool

– Erstklassige Lage in Al Furjan mit hervorragenden Anbindungsmöglichkeiten

– Zeitgenössische Architektur und stilvolle Oberflächengestaltung

– Hervorragende Anbindung an die wichtigsten Autobahnen und Verkehrsknotenpunkte

– Wunderschön gestaltete Außenbereiche und Grünflächen

– Familienfreundliche Gemeinde mit Parks und Spielplätzen

– Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants innerhalb des Gebäudekomplexes Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Die Bewohner von Samana California werden mit einer Fülle von Annehmlichkeiten verwöhnt, die ihren Lebensstil verbessern und eine Oase der Entspannung inmitten der belebten Stadt bieten. Die Anlage bietet ein hochmodernes Fitnessstudio, in dem Fitnessbegeisterte ein kräftiges Training genießen können. Der Swimmingpool bietet eine erfrischende Abkühlung von der Hitze Dubais, während die angelegten Gärten und Spazierwege zum Entspannen und Erholen einladen. Darüber hinaus sorgen ein eigener Parkplatz, ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr und ein Concierge-Service für den Komfort und den Seelenfrieden der Bewohner.

Wichtigste Einrichtungen:

– Private Pools

– Ausgestattet mit Smart-Home-Systemen

– Freizeit-Pool-Deck

– Valet-Parkplatz

– Concierge-Dienste

– Freiluft-Kino auf dem Dach

– Überdachte Joggingstrecke

– Überdachter Tennis- und Paddelplatz

Samana California genießt eine beneidenswerte Lage in Al Furjan, Dubai, die Ihnen einen nahen Zugang zu allem bietet, was Sie brauchen, von Geschäftszentren bis hin zum Einzelhandel, Luxusrestaurants und Einkaufsmöglichkeiten und vielem mehr. Al Furjan bietet eine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Bereiche der Stadt, einschließlich Dubai Marina, Jumeirah Lakes Towers und Dubai World Central. Die Bewohner genießen einen nahtlosen Zugang zu wichtigen Verkehrswegen wie der Sheikh Zayed Road und der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, die eine bequeme Reise durch ganz Dubai ermöglichen.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Al Yalayis Road

– 10 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 10 Minuten – Ibn Battuta Einkaufszentrum

– 15 Minuten – Expo 2020-Gelände

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Der Masterplan von Samana California zeichnet sich durch die Liebe zum Detail und das Engagement für eine lebendige Gemeinschaft aus. Das Design des Gebäudes konzentriert sich auf die Optimierung der Raumnutzung bei gleichzeitiger Gewährleistung eines harmonischen Lebensumfelds. Die Entwürfe und Pläne sehen Freiflächen, üppiges Grün und eine sorgfältig gestaltete Landschaft vor, die den Bewohnern ein ruhiges Ambiente und eine perfekte Umgebung für Entspannung und Erholung bieten.

Immobilien in Dubai kaufen

Samana California bietet eine Vielzahl von gut durchdachten Grundrissen von Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Pool, um den individuellen Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. Ganz gleich, ob Sie ein gemütliches Studio, ein komfortables oder ein geräumigeres suchen, Sie werden einen Grundriss finden, der Ihren Vorlieben entspricht. Jede Einheit ist so konzipiert, dass der Raum optimal genutzt wird und Funktionalität und Komfort im Vordergrund des Designs stehen. Von offenen Wohnbereichen über stilvolle Küchen bis hin zu eleganten Schlafzimmern – jedes Detail wurde sorgfältig geplant, um einen harmonischen Lebensraum zu schaffen.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.