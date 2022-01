Impact Investments – ökologisch, sozial und nachhaltig

Was wir jetzt nicht in den Wald investieren, bezahlen das die nächsten Generationen

Ein Drittel der Fläche Deutschlands besteht aus Wald. Dieser leistet Enormes für unser Klima, ist aber aktuell selbst stark vom Klimawandel betroffen. In den Jahren 2018-2020 wurden in Deutschland mehr als 300.000 ha Wald zerstört – dieser muss wiederaufgeforstet werden. Die Finanzierungslücke beträgt rund 1 Milliarde Euro. Private Investoren sind erforderlich.

Baum Arche bietet Investoren und Unternehmen die Möglichkeit, in nachhaltige Forstwirtschaft zu investieren. Wald erbringt viele wichtige Ökosystemleistungen, die aktuell unterbewertet sind. Wald ist die einzige Landnutzungsform, die der Atmosphäre kosteneffizient CO2 entzieht. Diese einzigartige Funktion wird zunehmend anerkannt, durch unabhängige Zertifizierung nachweisbar und in Wert gesetzt. Ziel ist es, nur den Teil ihres CO2-Fußabdrucks zu kompensieren, den Sie weder vermeiden noch vermindern können. Mit einer Investition in Wald begleiten wir Sie auf dem Weg zu einer ausgeglichenen CO2-Bilanz – wir beschleunigen auf Null.

Die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft kann ebenfalls über Zertifikate nachgewiesen werden. Die Zertifizierungssysteme FSC und PEFC haben mit Ihren umfangreichen Anforderungen an Management und Reporting eine große Überschneidung mit ESG-Kriterien. Nachhaltige Forstwirtschaft hat außerdem den Vorteil, dass sie positiv auf mehrere der 17 Ziele der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals – UN SDG) wirkt. Baum Arche betreibt bereits forstwirtschaftliche Impact Investments, die aktiv gemanagt werden.

Mit Ihrer Investition fördern wir den Aufbau klimaplastischer Wälder, nachhaltige Forstwirtschaft rund um den wertvollen Rohstoff Holz und einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und Biodiversität. Perspektivisch wird es möglich sein, die CO2-Speicherung des Waldes über Zertifikate zu belegen und zu nutzen.

Der Wald ist ein zentraler Klimaschützer: Das Cluster Forst und Holz bindet mit über 127 Millionen Tonnen CO2 rund 14 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes der deutschen Volkswirtschaft. Allein 8 Tonnen CO2 speichert ein Hektar Wald im Durchschnitt pro Jahr. Angesichts der enormen CO2-Speicherleistung unserer Wälder ist es nur gerecht, dass diese Leistung einen Preis erhält, schließlich ist die Waldwirtschaft als größte CO2-Senke der „Stakeholder Nr.1″ in Sachen Klimaschutz“. Diese große Leistung für den Klimaschutz ist viel zu wenig bekannt.

Hohes Wertsteigerungspotenzial mit Wald

Durch naturnahe Waldwirtschaft fördern wir die Resilienz des Waldes und ermöglichen unseren Anlegern gleichzeitig ein finanziell rentables Investment. Mit bisher stets höhere laufende Rendite als erwartet, bspw. aufgrund Holzknappheit, steigenden Holzpreisen oder einer erhöhten Nachfrage durch neue Anwendungsbereiche von Holz.

Kontakt

Baum Arche

Julia Meyerhoff

Barckhausstrasse 1

60311 Frankfurt

069348678380

jm@baum-arche.com

http://www.baum-arche.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.