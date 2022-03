Impfrettung.de ausgezeichnet!

dotSource und KVT gewinnen German Stevie Award 2022

Mit ihrer gemeinsamen Initiative impfrettung.de zur Vergabe übrig gebliebener COVID-19-Impfdosen im Frühsommer 2021 wurden die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) und die Digitalagentur dotSource nun mit dem Gold Stevie Award 2022 in der Kategorie „Umgang mit Covid-19“ ausgezeichnet. Das Projekt entstand im Mai 2021 im Rahmen eines Hackathons.

Anders als zu Beginn der Impfkampagne in Deutschland wurden ab Frühsommer 2021 vermehrt Impftermine spontan abgesagt oder nicht wahrgenommen. Ohne flexible Tools zur Kommunikation verfügbarer Impfdosen, drohte im schlimmsten Fall der Verfall des kostbaren Vakzins. Mit der Webseite impfrettung.de haben die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) und die Digitalagentur dotSource eine intuitiv nutzbare Plattform geschaffen, mit der solche Restdosen vergeben und eine junge Zielgruppe mit Impfaufklärungs-Content erreicht werden konnten.

Diesen Beitrag zur Corona-Impfkampagne würdigten die Jurorinnen und Juroren der German Stevie Awards 2022 und wählten das Projekt „Impfrettung.de – Webseite zur Vergabe übriggebliebener Impfdosen“ zum Gold Stevie Award Gewinner in der Kategorie „Umgang mit Covid-19 – Wertvollste Dienstleistung“.

Preisgekröntes Corona-Management aus Thüringen

Die besondere Kategorie war in diesem Jahr erstmals ins Leben gerufen worden, um herausragendes Corona-Management von Unternehmen und Institutionen hervorzuheben. Hierzu gehört auch das gemeinsame Projekt von dotSource und der KVT, welches durch frisches Design mit den Maskottchen „Pieks und Plopp“ und eine intuitive Usability im letzten Jahr zu einer Beschleunigung der Corona-Impfkampagne – insbesondere für ein jüngeres Publikum – beitrug:

„Einfach großartig und ein Beispiel dafür wie flexibel, unkompliziert und schnell agiert werden kann, wenn alle Beteiligten für die Gesundheit aller an einem Strang ziehen. Glückwunsch!“, kommentierte es ein Jury-Mitglied der German Stevie Awards. „Das Konzept ist einfach und smart. Das Ergebnis ist eine attraktive, informative und datensichere Lösung – super umgesetzt und visualisiert“, beschreibt ein anderer Juror das Projekt.

Förderung innovativer Ideen über den Agenturalltag hinaus

Die Idee für die Website www.impfrettung.de entstand im Vorfeld eines firmeninternen Hackathons und wurde von einer Gruppe während des Events binnen 48 Stunden umgesetzt. Mit dem Format fördert die Digitalagentur die Entstehung von Innovationen über ihr eigentliches Business hinaus. Das Team Impfrettung war mit seiner Projektidee und -umsetzung im Frühjahr 2021 am Puls der Zeit und erhielt Zuspruch und Unterstützung des Pandemiestabs in Thüringen. Einen Großteil der Leistungen stellte die Digitalagentur der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen dabei kostenlos zur Verfügung. So leistete dotSource einen Beitrag zur Beschleunigung des Impfprozesses und damit zur Bekämpfung der Corona-Krise.

„Die Idee einer Impfrettung kam uns zum damaligen Zeitpunkt wie gerufen. Die Nachfrage nach Impfdosen war vor einem Jahr noch höher als sie bisweilen durch das Angebot bedient werden konnte. Gemeinsam mit der dotSource haben wir hier eine wertvolle Schnittstelle für eine Bedarfsdeckung geschaffen, die nachhaltig den Verwurf reduzieren konnte. Dass das Projekt nun sogar bundesweite Anerkennung erfährt, freut uns enorm!“, erklärt Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs der KVT.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 hat sich die Lage in Bezug auf die COVID-19-Impfungen entspannt und Termine wurden zuverlässig wahrgenommen, sodass www.impfrettung.de zuletzt vornehmlich zu Aufklärungszwecken diente. Für die Zusammenarbeit von Unternehmen aus der Digitalwirtschaft und Gesundheitseinrichtungen in Krisensituationen haben dotSource und die KVT dennoch eine Blaupause geschaffen:

„Wir sind sehr stolz auf unser Team „Impfrettung“, das im Rahmen des Hackathons 2021 einen wichtigen Beitrag zur Corona-Impfkampagne in Thüringen geschaffen hat! Dass wir für das Projekt nun zusätzlich mit dem Gold Stevie Award ausgezeichnet wurden, freut uns ungemein und bestärkt uns umso mehr darin, innovative Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über den Unternehmenskosmos hinaus zu fördern!“, so dotSource Gründer und Geschäftsführer Christian Otto Grötsch.

Über die German Stevie Awards:

Die German Stevie® Awards sind ein branchenübergreifender Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa und finden bereits zum achten Mal statt. Organisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien konnten Bewerbungen mit ihren seit Juli 2019 erbrachten Leistungen in den über 200 Kategorien einreichen. Über 400 Bewerbungen wurden in diesem Jahr von rund 50 Jurorinnen und Juroren in fünf Gremien bewertet.

