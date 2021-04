In Krisenzeiten richtig investieren – Das ist 2021 zu tun

Der Finanzplaner Transparento entwickelt zuverlässige Anlagestrategie während der weiter andauernden Corona-Pandemie

Mannheim. Aktien, ETFs, Fonds, Rohstoffe oder doch lieber Immobilien? Die Auswahl der Anlagemöglichkeiten ist enorm, aber was ist in Zeiten der Corona-Pandemie wirklich rentabel? Die Börsen haben sich von dem Crash im März 2020 erholt. Nur ein Jahr später erreichte der DAX einen neuen Rekordwert. Höchste Zeit, sich finanziell richtig aufzustellen.

Geschäftsführer und Finanzexperte Thomas Berninger schafft genau an dieser Stelle Abhilfe und berät seine Kunden zu Geldanlagen in Krisenzeiten. Durch eine ganzheitliche Finanzplanung, in die das eigens entwickelte Mehr-Blick®-Modell integriert wird, stellt das Unternehmen das aktuelle Portfolio seiner Kunden auf den Prüfstand. Es deckt versteckte Anlagekosten auf und ermittelt die niedrigste unverzichtbare Sparrate. Bei einer anschließenden Planungs- und Umsetzungsbegleitung werden die Erkenntnisse angewandt, um ein optimales, auf die Anlageziele des Kunden ausgerichtetes Ergebnis zu erreichen.

Zahlreiche Kapitalanleger haben mit Transparento gute Erfahrungen gemacht. So konnten viele durch die Corona-Krise stark verunsicherte Sparer beruhigt werden, indem Transparento ihr Portfolio analysiert und sie in der weiteren Strategie beraten hat. Die Anlagekosten – auch die versteckten – konnten identifiziert werden und eine Steigerung der Rendite, sogar in Krisenzeiten, konnte aufgezeigt werden. Zukunftsstrategien wurden entwickelt, sodass einer Erfolg versprechenden Entwicklung der Anlagen nichts mehr im Wege steht.

Die ganzheitliche Finanzplanung und die Entwicklung von Anlagekonzepten ist der Schwerpunkt des Unternehmens. Eine Vielzahl an zufriedenen Kunden können auf positive Erfahrungen mit der Transparento GmbH zurückblicken und vertrauen auf die Expertise des mehrfach zertifizierten Thomas Berninger.

Die Transparento GmbH entwickelt für ihre Kunden ganzheitliche Finanzplanungen, erkennt und löst Zielkonflikte und entwickelt individuelle Anlagekonzepte. Auf Basis eines vergleichenden Gutachtens, identifiziert das Unternehmen Anlagekosten bestehender Produkte und deckt Kosteneinsparpotentiale auf. Anschließend unterstützt Transparento seine Kunden, wenn gewünscht, mit einer detaillierten Umsetztungsplanung.

