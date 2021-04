In nur 40 Minuten zur Ultraschall Haarverlängerung

Jetzt Haarverlängerung mobil zu Hause und in der günstigen Monatsaktion erhältlich

Lange, dichte Haare: Das ist der Traum vieler Frauen. Doch nicht immer ist eine volle Wallemähne von Natur aus möglich. Zudem erfordert es viel Geduld, bis die Haarpracht die gewünschte Länge erreicht hat. Immer mehr Frauen entscheiden sich deshalb für eine Ultraschall-Haarverlängerung. Diese Methode gilt als besonders schonend für das Haar. Hairvisit, mobiler Friseur und Spezialist für Haarverlängerungen in Bayern und Baden-Württemberg, bietet die Haarverlängerung mobil und zum rabattierten Komplettpreis für zu Hause. Der Service wird in München, Augsburg, Stuttgart, Ulm, Ravensburg und am Bodensee angeboten.

In weniger als einer Stunde zu langen, dichten Haaren: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, bietet Hairvisit, mobiler Friseur in Bayern und Baden-Württemberg, seinen Kunden bequem zu Hause an. Dabei kommt die äußerst schonende und innovative Haarverlängerung mit Ultraschall zum Einsatz. Im Gegensatz zur herkömmlichen Methode mit der Wärmezange werden dabei die Haare nicht geschädigt. Denn diese werden weder gequetscht noch zu stark erhitzt: Bei der Ultraschallmethode werden die Moleküle in den Verbindungsstellen aneinander gerieben. Dadurch entsteht nur eine sanfte Wärme, die das Keratin in den Haaren zum Schmelzen bringt. Die Ultraschall-Haarverlängerung gilt daher als eine der schonendsten Methoden überhaupt. Endergebnis und Haltbarkeit sind mit anderen Ansätzen identisch – jedoch ohne Haarschäden und stundenlanges Warten. Die Ultraschall-Haarverlängerung ist für alle Haartypen geeignet.

Im Sonderangebot 115 Euro sparen

Der mobile Friseur Hairvisit arbeitet mit einem Komplettpreis, damit der Kunde schon vorher weiß, was er am Ende bezahlt. Aktuell kostet das Gesamtpaket für eine Haarverlängerung in den eigenen vier Wänden 699 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt für diesen Service normalerweise bei 814 Euro. Somit sparen Kunden aktuell 115 Euro und erhalten folgende Leistungen für eine Ultraschall-Haarverlängerung:

50 cm Bonding Extensions

100 Strähnen Gold+

Neuschnitt der Haarverlängerung

5-teiliges Pflegeset

Heimservice inklusive

Die Vorteile der Haarverlängerung mobil:

Hairvisit bietet seinen Service als mobiler Friseur an, denn nur wenige Kunden haben heutzutage die Zeit für stundenlange Salon besuche. Der Kunde spart sich so diverse Anfahrten in den Salon, die normalerweise für Beratung, Haarbestellung und die Haarverlängerung nötig sind. Hairvisit bietet das alles bequem zu Hause oder im Büro an. Schließlich lässt es sich in den eigenen vier Wänden am besten entspannen und man bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit des Friseurs geschenkt. Dank des umfassenden Vorrats an hochwertigen Haaren von VOLUMISTA(R) Gold ist keine Bestellung notwendig. Der Kunden hat gleichzeitig die Sicherheit, das nur Haare zum Einsatz kommen, die von seinem Echthaar nicht zu unterscheiden sind. Haarfarbe und Struktur können individuell durch den Spezialisten angepasst werden. Durch den all-inclusive Fixpreis gibt es zudem keine versteckten Kosten oder bösen Überraschungen.

So läuft die Buchung der Ultraschall Haarverlängerung bei Hairvisit ab:

1.) Der Kunde stellt über WhatsApp eine Anfrage an den mobilen Friseur. Hairvisit ist täglich von 8 bis 22 Uhr über WhatsApp erreichbar.

2.) Der Kunde erhält ein unverbindliches Angebot.

3.) Sobald er das Angebot angenommen hat, wird über WhatsApp ein Termin für die Ultraschall-Haarverlängerung vereinbart. Da die Haarverlängerung mobil, also direkt beim Kunden zu Hause erfolgt, ist die Terminvereinbarung ohne lange Anfahrtszeit zum Friseursalon möglich.

4.) Der mobile Friseur kommt nach Hause zur Ultraschall-Haarverlängerung. Diese dauert in der Regel zwischen 40 und 60 Minuten.

5.) Das Ergebnis: lange, volle Haare vom mobilen Friseur.

BCB Media GmbH führt mehrere Marken im Beautybereich wie Produkte und Dienstleistungen. Hairvisit ist ein Projekt welches Bundesweit, Österreich und in der Schweiz auf expansions Kurs ist.

