“In uns liegt der Frieden”: Sahaja Yoga wird 50

Wir laden alle herzlichst zu unseren Online-Jubiläumsfeierlichkeiten mit “Musik und Meditation” ein, die live von Orten wie Berlin, Wien, London, Cabella oder neu Delhi vom 7.- 10. Mai 2020 übertragen werden. Näheres auf www.sahajayoga.tv und dem YouTube Kanal Sahaja Yoga TV.

Entdecken Sie Ihre Lebensenergie, Ihre Freude und Ihr Selbstvertrauen wieder, auch in schwierigen Zeiten, mit der einzigartigen spontanen und wissenschaftlich nachgewiesenen Meditationsmethode von Sahaja Yoga. Vier Tage von ausgesuchter inspirierender Weltmusik, welche die Erfahrung der Selbstverwirklichung unterstützt.

Während dieser Zeit des Homeoffice und der sozialen Distanzierung entdecken immer mehr Menschen eine einfache, aber effektive Online-Meditation, die als Sahaja Yoga-Meditation bekannt ist. Sahaja bedeutet in Sanskrit “mühelos” und “innewohnend”. Meditation beginnt im Wesentlichen, wenn der Geist still ist. Sie verleiht eine Erfahrung von echtem Frieden, während sie einen dynamischen und kreativen Fluss von tiefem Bewusstsein ermöglicht.

Die Leichtigkeit, mit der diese Erfahrung erreicht wird, wurde von Shri Mataji Nirmala Devi durch die Technik von Sahaja Yoga ermöglicht. Nirmala Srivastava, auch bekannt als Shri Mataji Nirmala Devi, war eine hochgeschätzte Yoga-Meisterin und Rednerin, die zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. Sie erhielt weltweit zahlreiche Auszeichnungen und Belobigungen, darunter die UN-Friedensmedaille und den Friedenspreis der Einheit.

Shri Mataji hatte 1970 damit begonnen, allen Menschen unabhängig von Rasse, Religion oder Nationalität diesen neuen Zustand des spirituellen Bewusstseins zu vermitteln. Sie reiste über 40 Jahre durch die Welt und ermöglichte den Suchern, eine tiefe Verbindung zu ihrem Selbst zu etablieren: diese Erfahrung ermöglicht eine tiefempfundene Beziehung zu anderen und der uns allen umgebenen lebendigen Welt wahrzunehmen. Das Erbe von Shri Mataji befindet sich nicht nur in Büchern und NGOs, sondern in dieser einfachen, aber außergewöhnlichen Erfahrung der Selbstverwirklichung. Ihre Vision war die Transformation der Menschheit auf kollektiver Ebene und dies hat ein neues Verständnis der Spiritualität für unsere moderne Zeit ermöglicht.

“In uns liegt der Frieden, die Schönheit, die Herrlichkeit unseres Seins. Es gibt einen Ozean von all dem. Wir können es nicht draußen suchen, wir müssen nach innen gehen.”

Shri Mataji Nirmala Devi

Weitere Informationen über Sahaja Yoga besuchen uns auf www.sahajayoga.de

Presse/Kontakt: info@sahajayoga.de

Lavanya Nicola – Handy/Whatsapp: +49 1734217421

i.A. Sahaja Yoga Kultur e.V.

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist, bezweckt die Förderung von Kunst und Kultur.

Firmenkontakt

Sahaja Yoga Kultur e.V.

Lavanya Nicola

Kastanienstr 19

14624 Dallgow

01734217421

info@sahajayoga.de

http://www.sahajayoga.de

Pressekontakt

Pressekontakt

Lavanya Nicola

Schlossstr 20

85567 Grafing

01734217421

info@sahajayoga.de

http://www.sahajayoga.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.