In Zeiten hoher Inflation boomen Einkaufsgemeinschaften

Jeder Gang zur Kasse schmerzt, wie viel wird dieses Mal auf der Anzeige der Kasse erscheinen? Habe ich überhaupt noch genügend Geld auf dem Konto? Und dann der Schreckmoment – wieder dreistellig, dabei ist der Einkaufswagen noch nicht einmal halbvoll – wer kennt es nicht?

Die Inflation treibt immer mehr Menschen die Schweißperlen auf die Stirn und strapaziert die Budgets vieler Familien und Einzelhaushalten.

Besonders hart trifft es viele Rentner/innen, die Rente ist weniger stark gestiegen als die Inflationsrate und kann mit dieser nicht einmal ansatzweise mithalten.

In derartigen Zeiten boomen Einkaufsgemeinschaften, auch „Shopping Communities“ genannt. Dort werden einem begrenzten Mitgliederkreis verschiedene Waren und Produkte, aber auch Dienstleistungen aller Art zu Sonderkonditionen angeboten. Bisher nutzen diverse Händler diesen Zugang zum Kunden hauptsächlich um überschüssige Kleidung oder schlecht laufende Produkte aus dem Lager zu bekommen.

Das Unternehmen RCP-Sparvorteil GmbH aus Dresden geht mit seinem Rabatt Club Plus ® einen anderen Weg und konzentriert sich hauptsächlich auf Produkte des täglichen Bedarfs, klubintern „Alltagswaren“ benannt.

RCP-Sparvorteil GmbH nutzt diverse Kontakte zu Großhändlern und Importeuren, um große Mengen an Waren günstig einzukaufen und gibt diese dann in Form von Großpackungen an seine Mitglieder fast ohne eigene Handelsmarge weiter. Möglich ist dies durch einen völligen Verzicht auf stationäre Ladengeschäfte und eine schlanke Verwaltung und natürlich durch den monatlichen Mitgliedsbeitrag der Kunden des Klubs.

So ist das Angebot an Waren naturgemäß eher begrenzt, von jedem Artikel gibt es in der Regel nur eine Sorte bzw. Marke und diese auch nur in sehr großen Packungen, der Großteil stammt von den bekanntesten Herstellern zum Beispiel aus Überproduktionen. Die maximalen Bestellmengen sind vorgegeben und abhängig vom jeweiligen Mitgliedsstatus, viele Kunden nutzen den Rabatt Club Plus trotzdem, um gleich für die ganze Familie oder Verwandschaft einzukaufen, da die Mengen für einen normalen Haushalt mehr als ausreichend sind.

Zusätzlich dazu erhalten Mitglieder abhängig vom erworbenen Status Sonderleistungen wie Haushaltsschutzbriefe inkl. Notfallschlüsseldienst, Cashback in lokalen Geschäften und angeschlossenen Internetshops sowie Concierge Services und diversen anderen Dienstleistungen.

Für viele Konsumenten sind derartige Einkaufsgemeinschaften die Retter in der Not, vor allem da regelmäßig zu jeder größeren Bestellung zusätzliche Alltagswaren als kostenlose Zugabe enthalten sind.

Die Preise für das Sortiment hat Rabatt Club Plus ® übrigens während der derzeit galoppierenden Inflation noch nicht angehoben – „unsere Lager sind noch voll“, heisst es auf Nachfrage bei der Presseabteilung des Unternehmens „Preiserhöhungen sind derzeit noch nicht geplant“.

So kann doch Einkaufen wieder Spaß machen, auch wenn man dafür ein Abo abschließen muss.

Wer aber viel bestellt und etwas Lagerfläche hat, kann durchaus davon profitieren, durch die inkludierten Sonderleistungen auch ohne regelmäßige Bestellungen.

Rabatt Club Plus ® – ist die geschlossene Einkaufs- und Vorteilsgemeinschaft für Alltagswaren und Sonderdienstleistungen der RCP-Sparvorteil GmbH.

