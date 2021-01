INARI Arctic Beauty stellt neues Verpackungsdesign vor

Die Beauty-Linie aus Skandinavien stärkt ihre Markenidentität mit einem umweltschonenden Verpackungskonzept

Helsinki – INARI Arctic Beauty stellt ihr neues, umweltfreundliches Verpackungsdesign vor. Der Naturkosmetikhersteller aus Nordfinnland treibt damit seine Nachhaltigkeitsanstrengungen voran. Das 100%-recycelte Verpackungsmaterial präsentiert sich mit einer eleganten, tiefgrauen Außenverpackung. Die Farben sind von der mystischen dunklen Jahreszeit des finnischen Nordens inspiriert und erstrecken sich auf die gesamte visuelle Identität der Marke. “Mit den Änderungen kehren wir zu unseren Wurzeln zurück. Die arktische Wildnis ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Marke, da es der Bereich ist, aus dem wir unsere Pflanzenwirkstoffe beziehen. Das neue Design erzählt unsere Geschichte, vermittelt unseren Charakter und bringt elegante Weiblichkeit hervor”, sagt Sirkku Hahn, Gründerin von INARI Arctic Beauty.

Was sich geändert hat: Nachhaltiger – Die neue Umverpackung besteht aus 100% recyceltem Papier. Die Formulierungen der Gesichtspflege werden wie bisher auch in innovative Airless-Glasflakons abgefüllt. Neues Logo – Das neue Markenlogo ist minimalistisch, deutlich sichtbarer und spiegelt wider wofür die Marke steht – Verlässlichkeit, Sicherheit mit dem Fokus aufs Wesentliche. Wirkkomplex – Die Trendwirkstoffe aus der arktischen Wildnis erhalten mehr Aufmerksamkeit. Die wertvolle Hyaluronsäure erscheint als ein weiteres Qualitätsmerkmal aus der Green-Hightech-Innovation ebenfalls prominenter auf der Verpackung. “True to its wilderness” – Der neue Leitgedanke stellt die Verbindung zum Ursprung der Marke her – der arktischen Wildnis. Symbole zur Orientierung – Die neuen Symbole auf der Frontseite bestehen aus zwei Teilen: Der Buchstabe ist der erste Buchstabe des Produktnamens, und die Zahl gibt an, wie viele verschiedene arktische Rohstoffe enthalten sind. Die Produkte aus der Range sind deutlich leichter zu unterscheiden.

Gemäß der Unternehmensphilosophie sind die neuen visuellen Elemente in der Mühelosigkeit des nordischen Lebensstils verankert. “Unsere Produktlinie enthält nur das Wesentliche und steht für unkomplizierte, aber funktionale und sichere Hautpflege”, betont die Gründerin. Die hochwirksamen und antioxidantienreichen Wildpflanzen aus Nordfinnland bilden das Herzstück der Pflegelinie. “Die arktische Wildnis mit ihrer einzigartigen Flora ist sowohl Inspiration als auch Seelenlandschaft für uns. Mit dem neuen Verpackungsdesign heben wir diese Elemente besser hervor”, sagt Nina Stenberg, Mitgründerin, INARI Arctic Beauty. Die Kosmetiklinie ist ab Anfang Dezember 2020 im neuen Design erhältlich.

Über INARI Arctic Beauty

Die Geschichte von INARI Arctic Beauty begann mit Gründerin Sirkku Hahn, die in Nordfinnland geboren und aufgewachsen ist. Als sie die Umgebung ihrer Kindheit besuchte, hatte sie die Vision, aus arktischen Pflanzen gewonnene Inhaltsstoffe zu verwenden, um eine natürliche und effiziente Hautpflege zu schaffen. Dank der Leidenschaft ihrer Mutter, die regelmäßig in den Wald ging, um Beeren zu pflücken und daraus gesunde Säfte für die Erkältungszeit im Winter zu pressen, kannte sie bereits die vielseitigen Kräfte der arktischen Beeren und Pilze. Einige der stärksten Inhaltsstoffe der Welt stammen aus der reinen Luft, dem sauberen Wasser und den rauen Bedingungen einer einzelnen Region in Nordfinnland.

Zusammen mit Mitgründerin Nina Stenberg, die den gleichen Hintergrund und den Respekt für die wilde finnische Natur teilt, beschloss sie dieses Wissen zu verbreiten, um Frauen überall dabei zu helfen, sich gut mit ihrer Haut zu fühlen und gleichzeitig die kostbare Welt um uns herum zu bewahren. Die Auswahl hochwertiger Inhaltsstoffe in Kombination mit der neuesten Biotechnologie hat bei der Entwicklung der Naturkosmetik von INARI Arctic Beauty oberste Priorität. Alle Produkte werden nachhaltig in Deutschland hergestellt und verwenden natürliche Inhaltsstoffe ohne synthetische Farb-, Duft oder Konservierungsstoffe. Die Produktion folgt ethischen und ökologischen Grundsätzen, die Hautpflegelinie ist vegan und tierversuchsfrei. Die Naturkosmetikmarke wurde 2017 gegründet. www.inari-cosmetics.com

Kontakt

INARI Arctic Cosmetics GmbH

Nina Stenberg

Van-Beethoven-Weg 17

84405 Dorfen

015161407991

nina.stenberg@inari-cosmetics.com

https://inari-cosmetics.com

