inco partner 2022 begeistert mit Produktinnovationen vor beeindruckender Kulisse

Partnerkonferenz von Insiders Technologies bringt führende Prozessberater, Software-Hersteller und BPO-Dienstleister zusammen. Neue KI-Technologien heben Lösungen für intelligentes Inputmanagement und Prozessautomatisierung auf ein neues Level.

Kaiserslautern, 6. Juli 2022 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für intelligente Prozessautomatisierung, hat auf seiner jährlichen Konferenz inco partner über die Weiterentwicklung seiner Produkte informiert. In nahezu 100 Metern Höhe in der Eventlocation KölnSKY konnte die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der vergangenen Woche neben den vorgestellten Innovationen damit auch die spektakuläre Aussicht auf die Rheinmetropole beeindrucken.

Unter dem Motto „Moving to the Next Level“ informierten sich die Partner über Chancen und Potenziale KI-basierter Geschäftsprozessautomatisierung Das abwechslungsreiche Programm mit Kurzvorträgen, Live-Demos und Experten-Interviews spannte einen Bogen von wichtigen Informationen rund um die Produkte und Services bis hin zu vielen nützlichen Tipps und Hilfestellungen für das Business der Partner.

Zum Auftakt der Veranstaltung führte Werner Weiss, Geschäftsführer von Insiders Technologies, mit prägnanten Beispielen in das Wesen der disruptiven Veränderung ein. „Wenn Ihre Lösungsstrategie von heute zum Problem von morgen wird, müssen Sie den Next Level anstreben“, formulierte Weiss einen griffigen Indikator für die Notwendigkeit und den richtigen Zeitpunkt zur Weiterentwicklung. „Die neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz erzeugen in vielen Geschäftsprozessen genau dieses Spannungsfeld für disruptive Veränderungen. In vielen Branchen werden die Karten derzeit neu gemischt.“

Damit die Partner von dieser Entwicklung profitieren können, beleuchteten die Experten von Insiders Technologies in den folgenden Vorträgen und Demos die aktuellen Trends und Anforderungen im Bereich Prozessautomatisierung und stellten die entsprechenden Lösungsansätze dafür vor.

Modernes Response Management mit smart FLOW erlaubt die innovative Gestaltung von Kommunikationsprozessen in Kundenservice und Lieferantenmanagement. Neue Produkte und Services in den Bereichen Purchase-to-Pay und Order-to-Cash bieten spannende Potentiale sowohl für Neukundengewinnung wie auch für Up & Cross Selling bei Bestandskunden. Der neue, deep-learning-basierte Cognitive Classifier erreicht durch die Kombination von Text- und Bildklassifikation neue Leistungslevel in der Dokumentenklassifizierung – beispielsweise in der Posteingangsverarbeitung. Die Insiders Cloud macht den Partnern die Nutzung auch komplexer KI-Verfahren dabei besonders einfach. Schon heute werden in der Insiders Cloud rund 5 Millionen Seiten pro Monat verarbeitet – Tendenz stark ansteigend.

Dabei ist das Cloud-Modell für Partner mit Kunden aus dem KMU-Segment besonders interessant, schafft es doch einen Zugang zu Technologien, die ansonsten nur bei deutlich höheren Transaktionsraten einsetzbar wären. Das spiegelt sich auch in der beeindruckenden Zahl von mehr als 750 Insiders-Neukunden im vergangenen Jahr über Partner wider.

Die Vorträge auf der inco partner 2022 waren jedoch erst der Auftakt. Zu allen neuen und verbesserten Produkten bietet Insiders Technologies in den kommenden Wochen umfassende Kick-Start-Workshops durch, die die Partner intensiv in die neuen Möglichkeiten und die zugrundeliegende Technik einführen.

„Unsere KI-basierten Lösungen ermöglichen Unternehmen ein völlig neues Level der Automatisierung. Mit der inco partner 2022 haben wir unseren Partnern Anregungen gegeben, wie sie mit unseren innovativen Produkten und Services von den veränderten Kundenwünschen in einem dynamischen Marktumfeld profitieren können“, erklärt Dr. Rainer Czech, Leiter Channel Management, bei Insiders Technologies.

Mehr über das Partnerprogramm von Insiders Technologies unter: https://insiders-technologies.com/de/partners

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist das erfolgreichste Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Das vielfach ausgezeichnete Produkthaus ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von KI-basierter Software für intelligente Prozessautomatisierung. Über 3.000 Unternehmen weltweit setzen für ihre Dokumentverarbeitung und Kundenkommunikation auf Insiders Produkte und Cloud-Services. https://www.insiders-technologies.com/

