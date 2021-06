“Menschen brauchen besondere Bücher”

Mein Lehrer und Förderer Dantse Dantse ist ein erfolgreicher Verleger.

indayi edition – ist sein “Baby”. Eine Vision, die zur Idee wurde. Eine Idee, die Wirklichkeit wurde.

Vor 6 Jahren – in 2015 – hat Dantse Dantse, der stets seinen eigenen, weit weg vom Mainstream, Etabliertem, den üblichen gesellschaftlichen Konventionen führenden Weg gegangen ist, diesen Buchverlag gegründet.

Die Bücher, die hier publiziert werden, haben das Ziel, “etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern”. Seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher (die Illustrationen in diesen wunderbaren Werken sind von Kinderhand gemalt!!) oder Blog-Kommentare (täglich neu und topaktuell).

Dieser Verlag ist FAIR.

Von einem Migranten aus Kamerun gegründet, bietet der Verlag indayi edition gerade den unbekannten und unkonventionell schreibenden Autoren – insbesondere denjenigen mit Migrationshintergrund – die Chance, ihre Erfahrungen, Wissen, Ideen und Erlebnisse mit den anderen zu teilen, ohne dabei auf ihre Identität verzichten und sich dem Mainstream anpassen zu müssen.

“indayi edition ist mehr als ein Verlag, denn der Gewinn steht nicht im Vordergrund, wie bei anderen Verlagen. Wir möchten durch faire Konditionen Menschen aller Herkunft, die etwas Besonderes zu erzählen haben, und die nicht immer in die Schubladen der großen Verlage passen, weil sie nicht das Schreiben, was der Mainstream erwartet, die Chance geben, ihre tollen Werke mit vielen interessierten Lesern teilen zu können. Das Besondere ist, dass wir ein partizipativer Verlag sind, das bedeutet, dass ihr als unsere Unterstützer mit entscheidet, welche der zahlreichen Manuskripte die Chance bekommen, als Buch veröffentlicht zu werden.” (Quelle: indayi edition, https://indayi.de/verlag/ueber-uns/ ).

Obgleich die überwiegende Anzahl der von indayi edition verlegten Bücher bisher bewusst! in deutscher Sprache veröffentlicht ist – Deutsch wird hier als ein Integrationsinstrument verstanden – erscheinen bereits erste Bücher in englischer Sprache. Die Veröffentlichung weiterer Werke auf Französisch ist in Planung.

Der Wissenslehrer Dantse Dantse ist selbst Autor und Schriftsteller aus Leidenschaft. Er hat bereits über 120 Bücher (!) geschrieben und veröffentlicht.

Die Bandbreite der abgedeckten Themen ist enorm und spiegelt das tiefgründige, unfassbar vielfältige und facettenreiche Wissen des Lehrers Dantse Danste wider, welches tagtäglich in seinem Coaching zum Wohle der Kund*Innen abgerufen wird.

Es reicht von “Gesundheit & Ernährung” über “Glücklich leben & Psychologie”, “Sexualität” (einschließlich Missbrauch und seiner Wurzeln), “Erfolg & Karriere” hin zu “Kinder & Familie”, “Erziehung” oder “Gesellschaft” und “Sport”.

Aus einigen Geschichten, die in seinem Coaching auf der Agenda waren und dort behutsam aufgearbeitet wurden, entstehen letztendlich zahlreiche Romane, wie beispielsweise:

– “Liebes-Schach in Paris: Mein afrikanisches Hausmädchen ist die Ehefrau meines afrikanischen Ehemannes”

– “Tsumo – Weinen ohne Tränen: Eine verbotene schwarz-weiße Liebe zwischen zwei Frauen in Afrika”

– “Die schwarze Anzehma und ihr afrikanischer Internetprinz aus New York”

– “Saurer Apfel: Das junge deutsche Mädchen und der afrikanische Arzt – eine verbotene Liebe bis ins Jenseits”.

Die Bücher von indayi edition sind anders. Sie sind besonders, weil:

… Themen nicht oberflächlich behandelt werden, sondern den Sachen auf den Grund gegangen wird

…Autoren authentisch, einfach und leserlich schreiben und auf abgehobene Fachsprache verzichten

…der Verlag sich für das Fremde interessiert und versucht es so darzustellen, wie es wirklich ist – ungeschönt und ohne Vorurteile, damit der Leser sich fühlt, als sei er mit dabei

…die hier publizierten Bücher Probleme lösen und den Menschen Halt, Hoffnung und Motivation geben und ihnen außerdem ein Lächeln schenken

… Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme gegeben wird

…die deutsche Sprache für Integration und Frieden zwischen den Kulturen genutzt wird

…alle hier verlegten Kinderbücher von Kindern illustriert werden und nicht von Profis – so zeigt der Verlag, wie Kinder die Welt und die Geschichten sehen.

Am besten ist, Ihr macht Euch selbst ein Bild vom Verlag, den Autoren und den hier publizierten Werken. Einige Bücher wurden auf dem YouTube-Kanal des Verlags “indayi edition” vorgestellt (515 Videos!). Hört dort in die einzelnen Leseproben hinein!

Der Einblick lohnt sich!

Link zu den Neuerscheinungen des 2021 (allein im März diesen Jahres waren es 12 Bücher): https://indayi.de/alle-buecher/neuerscheinungen/

Dantse Dantse

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @ www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @ www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

Menschen brauchen besondere Bücher

Kontakt

privat

Maria Schöning

Solmsstraße 2

65719 Hofheim

017684277768

m-schoening@gmx.de

https://dantse-logik.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.