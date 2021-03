Individuelle Trainingskonzepte im MainPerformance Studio von Dennis Naab

Sie kennen die überfüllten Fitnessstudios, in denen Sie nur ein weiteres Mitglied sind und kein angestellter Trainer wirklich Interesse zeigt? Dennis Naab, studierter Sportwissenschaftler und ausgebildeter Personal Coach, zeigt mit seinem Personal Studio “Main Performance” eine andere Richtung auf. In seinem Studio trainieren Sie individuell mit Dennis zusammen. Die persönliche und auf Sie abgerichtete Ansprache und Trainingsplanung ist effektiver und bringt Sie schneller voran. Dennis” Kunden kommen mit unterschiedlichen Zielen. Durch die fundierte trainingswissenschaftliche Basis und mehreren Fort- und Ausbildungen kann Dennis unterschiedliche Wünsche erfüllen. Dies reicht vom klassischen Muskelaufbau über mehr Beweglichkeit, Mobilität, Gesundheit oder Gewichtsabnahme. MainPerformance kann Ihnen auch helfen Ihren eigenen Essensplan umzugestalten und noch intensiver an Ihrer Wunschfigur zu arbeiten. Dennis führt zu Beginn eine Anamnese und ein Funktionstest durch, um sich ein bestmögliches Bild über den Trainierenden zu machen. Mit über 5.000 durchgeführten Individualstunden bringt er schnell Klarheit in Ihren Plan und räumt schon mal mit veralteten Trainingsweisheiten und – mythen auf.

In Frankfurt am Main kommen vom Selbstständigen bis zum Manager oft Menschen mit engem Zeitplan zu MainPerformance. Dennis geht freundlich und sehr persönlich auf die Menschen ein, seine Art soll allerdings nicht von seiner Bestimmtheit im Training ablenken. Er ist nicht der Kumpel, der ein bisschen zum Trainieren einlädt, so sagt er selbst. Die Resultate und körperlichen Veränderungen sprechen für sich selbst. Das Individualtraining von Dennis Naab ist präzise und beruht auf modernsten Trainingsmethoden.

Personal Coach Dennis Naab / MainPerformance

Firmenkontakt

mainperformance

Dennis Naab

Waldschmidtstraße 69

60316 Frankfurt/Main

069/91 31 16 25

dp@mainperformance.de

https://mainperformance.de/

