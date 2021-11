Individuelle Werbebotschaften werden Standard

Marketing-Automation-Konferenz mit 10 Roundtables, 15 Vorträgen, 10 Masterclasses / Vom Leadmanagement über Omnichannel bis zu KI / Mit Automation Neukunden gewinnen und binden

Waghäusel, den 16.11.2021 – Spannende Insights gab es am 10.11.2021 auf der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends mit 10 Roundtables, 15 Vorträgen und 10 Masterclasses. Mit dabei war das Who-is-who des Digitalen Marketings: Christian Bachem, Doris Eichmeier, Cecilia Floridi, Timo von Focht, Harald Fortmann, Peter Gentsch, Harald Kratel, Meike Leopold, Frank Puscher, Helmut van Rinsum, Anne Schüller, Bernd Skiera, Martin Szugat, Alexander Wunschel und viele mehr.

Unpersonalisierte Massenmails sind out, wurden die Referenten nicht müde zu betonen. Die Teilnehmer nahmen rege an den verschiedenen Formaten teil und stellten viele Fragen. Die Roundtables standen unter dem Motto “Strategien entwickeln”. Inspirationen gab es bei den zahlreichen Vorträgen. In den einstündigen Masterclasses wurde das Wissen vertieft und zahlreiche Praxisbeispiele vorgestellt.

Wir danken den Sponsoren Adobe, Artegic, Cloudbridge, CrossEngage, Defacto, Echte Liebe, Evalanche, Mapp, Mayoris, Salesforce, Selligent, Sendinblue, Uniique und Yext für ihre Unterstützung der Konferenz.

Eine Zusammenfassung der Highlights gibt es hier:

www.youtube.com/watch?v=RY-IGgbSES0

Interessierte können noch in dieser Woche die Live-Mitschnitte kostenlos anfordern: www.digitalkonferenz.net

Die nächste Digitalkonferenz wird am 8. März 2022 stattfinden unter dem Motto “Kundendaten – Tipps und Ideen für Ihr Datenmanagement”.

Über marketing-BÖRSE

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Rund 20.000 Anbieter von Außenwerbung über Social Media bis Zielgruppenanalyse sind vertreten. Zu jedem Unternehmen werden Details wie Pressemeldungen, Fachartikel, Verbands-Mitgliedschaften und Auszeichnungen angezeigt. Projektausschreibungen und Stellenangebote sind ebenfalls online. Alle Inhalte werden redaktionell überprüft. Die Fachredaktion steuert auch eigene Inhalte mit ein.

www.marketing-boerse.de

