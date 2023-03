Industrial Transformation erfordert zuverlässige Datenbasis

Passend zum Motto der Hannover Messe 2023 präsentiert simus systems in Halle 17, Stand D17 Software und Dienstleistungen, mit welchen Industrieunternehmen ihre Ziele der digitalen Transformation besser erreichen können: Mit der neuen Software zur Projektkosten-Kalkulation classmate COSTPILOT und der Berechnung des Carbon Footprints während der Produktentwicklung setzt der Datenspezialist interessante Gesprächsthemen.

Aktuelle, eindeutige und umfassende Stammdaten bilden den Rohstoff der digitalen Transformation. Simus systems veredelt diesen Rohstoff in übersichtlichen Projekten mit mächtigen Software-Werkzeugen, die eine Strukturierung und Bereinigung umfangreichster Datenbestände ermöglichen. Anschließend werden Werkzeuge implementiert, welche die allmähliche Erosion der Datenqualität dauerhaft verhindern. Mit der Software-Suite simus classmate, die simus systems auf der Hannover Messe präsentiert, ziehen Anwender sofort direkten Nutzen aus der gehobenen Datenqualität.

Das neueste Modul classmate COSTPILOT ist eine Software für das Projektkosten-Controlling. Sie berechnet anhand von Stücklistenstrukturen die aktuellen Kosten beispielsweise ganzer Maschinen und Anlagen, in jeder Phase der Entwicklungsprojekte. Die Informationsqualität verbessert sich im Projektverlauf von Schätzungen zu Festpreisen. Die Datengrundlagen werden automatisch mit anderen Systemen abgeglichen und aktualisiert. Projektleiter behalten die Zielkosten im Blick, kalkulieren Produktvarianten, dokumentieren Projektstände und analysieren Abweichungen.

Doch nicht nur der ökonomische Aspekt, auch der ökologische Einfluss von Produkten durch ihren CO2-Effekt lässt sich jetzt mit simus classmate systematisch analysieren und automatisch ermitteln. Die Auswirkungen jedes einzelnen Fertigungsschritts werden für jedes Bauteil individuell und genau berechnet und mit Informationen über die entstehenden Emissionen verknüpft. Diese Funktionen ergänzen in Zukunft die beiden Cloud-Angebote costing24 und simus connect. Unter der Adresse https://costing24.com können Konstrukteure, Einkäufer, Anbieter wie Abnehmer von Dreh-, Fräs- oder Blechteilen rund um die Uhr, weltweit und ohne eigene Software ihre CAD-Bauteile zusätzlich zu den Herstellkosten nun auf ihren Product Carbon Footprint hin überprüfen.

Die gesamte Leistungsbandbreite erhalten Anwender der Online-Plattform simus connect: Die Software analysiert 3D-CAD-Modelle in einem patentierten Prozess anhand der Geometrie und klassifiziert sie. Ein „geometrischer Fingerabdruck“ erleichtert das schnelle Auffinden ähnlicher Bauteile. Simus connect leitet die Bearbeitungsfolgen des Herstellungsprozesses ab und zeigt neben den zukünftigen Herstellkosten den voraussichtlichen Product Carbon Footprint auf.

Genug Gesprächsstoff für einen Messebesuch? Sie finden simus systems auf der Hannover Messe 2023 in Halle 17 an Stand D17.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

