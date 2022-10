Industriesauger

Kommerzielle Staubsaugung

Bodenreinigung auf industriellem Niveau

Vielleicht besitzen Sie in Ihrem Unternehmen einen normalen Staubsauger, aber manchmal ist ein Industriestaubsauger für eine gründliche Reinigung unerlässlich. Ganz gleich, ob Sie alle paar Monate eine Tiefenreinigung durchführen wollen oder ob Sie umziehen: Mit einem Industriestaubsauger können Sie Ihre Böden schnell und viel effizienter reinigen und gleichzeitig eine optimale Reinigungsleistung erzielen.

Staubsauger

Leichte Staubsauger gibt es für Privathaushalte, kleine Büros und Geschäfte. Diese Staubsauger haben einen niedrigen Geräuschpegel und sind daher ideal für lärmempfindliche Bereiche. Leichte Industriestaubsauger bieten immer noch eine etwas bessere Reinigungsleistung als ein normaler Haushaltsstaubsauger. Wenn Sie also eine gründliche, aber geräuscharme Reinigung wünschen und keine besonders großen Räume zu reinigen haben, könnte dies die beste Wahl sein.

Staubsauger für mittlere Beanspruchung eignen sich gut für große Büros, Geschäfte und gewerbliche Räume. Sie verfügen über ein großes Fassungsvermögen mit leistungsstarken Doppelmotoren und einem Mikrofilter, der eine Staubfiltrationseffizienz von 99,997 % gewährleistet.

Industrielle Nass- und Trockensauger

Für die schwierige Nass- und Trockenreinigung von Fußböden eignet sich am besten der industrielle Nass- und Trockensauger. Er verfügt über einen Ablassschlauch und ein Fassungsvermögen von 90 Litern, was den Umgang mit großen Überschwemmungen oder verschütteten Flüssigkeiten erleichtert. Der Nass- und Trockensauger ist mit zwei Motoren ausgestattet, was eine hervorragende Saugleistung und ein großes Fassungsvermögen bedeutet. Darüber hinaus lässt sich die Saugstärke mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten regeln, und zum Schutz des Benutzers ist der Schlauch antistatisch, um Funkenbildung und Stöße zu vermeiden.

Dieser Staubsauger eignet sich hervorragend für große Reinigungsarbeiten und bietet eine ausgezeichnete Reinigungsleistung sowohl in nassen als auch in trockenen Situationen, d.h. er ist ideal für eine Tiefenreinigung Ihrer Räumlichkeiten nach einer Überschwemmung oder wenn Sie eine große Menge verschüttet haben.

Bautrocknung

Baustellenstaubsauger

Der Baustellensauger ist ideal für die Reinigung mit hoher Kapazität, wo Effizienz, Geräuschentwicklung und Saugleistung besonders wichtig sind. Mit einem beeindruckenden Fassungsvermögen von 70 Litern können Sie über längere Zeiträume arbeiten, ohne den Behälter leeren zu müssen. Dieser Hochleistungssauger eignet sich perfekt für gewerbliche und private Anwendungen, bei denen eine hohe Reinigungsleistung erforderlich ist. Er ist besonders nützlich, wenn große Räume schnell gereinigt werden müssen, zum Beispiel vor einer Veranstaltung oder einem Umzug.

M-Klasse Staubsauger und Bodenreinigungsgerät

Dieses Bodenreinigungsgerät eignet sich perfekt für Arbeiten in staubigen Umgebungen und ist unglaublich vielseitig. Es handelt sich in erster Linie um ein leistungsstarkes und tragbares Staubabsaug- und Filtersystem, das sich automatisch selbst reinigt, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, was für maximale Effizienz sorgt. Das Mietpaket für dieses Gerät enthält einen Staubabsauger und ein Bodenwerkzeug, so dass dieses System auch als Staubsauger verwendet werden kann. Dieses Gerät ist ideal, wenn die Umgebung, die gereinigt werden muss, besonders staubig ist, da es die Staubbelastung minimiert und den Staub schnell entfernt.

Baumaschinen mieten

