Industrietag „Verschleiß- und Korrosionsschutz für maritime Anwendungen“ – 08.11.2022 – Rostock

Materialien sind Innovationstreiber für neue und verbesserte Produkte, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern und gänzlich neue Anwendungen ermöglichen. Mit unserer Veranstaltung „Verschleiß- und Korrosionsschutz für maritime Anwendungen“ möchten wir Sie recht herzlich einladen, sowohl bereits in der Anwendung befindliche Lösungen als auch neue Materialentwicklungen aus der Forschung an einem Tag kennenzulernen.

Die Weiterentwicklung etablierter Beschichtungslösungen zum Korrosionsschutz steht dabei ebenso im Fokus wie die elektrochemische Überwachung des Korrosionsverhaltens unter den harschen Bedingungen im Meer. In einem Impulsvortrag werden keramische Schlüsselkomponenten für Unterwassersysteme, Hartmetallkomponenten für Bohrequipment sowie druckfeste Transparentkeramiken für optische Systeme vorgestellt. Neue Entwicklungen im Bereich der Applikationstechnologie für Beschichtungen großer Offshore-Strukturen werden anhand von innovativen Folienbeschichtungssystemen, ROV-gestützten Unterwasser-Beschichtungslösungen und dem vielfältigen Nutzen von thermisch gespitztem Aluminium (TSA) präsentiert. Wie sich Biologen und Werkstoffwissenschaftler gemeinsam der Entwicklung umweltverträglicher keramischer Werkstoffe mit Antifouling Eigenschaften widmen, wird ebenfalls beleuchtet.

Wann: 08.11.2022 – 10:00 bis 19:00 Uhr

Wo: Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP -Albert-Einstein-Straße 30,18059 Rostock

Registrierung: https://fh-igd.de/industrietag0811

Programm:

09:45 Registrierung und Welcome Coffee

10:15 Welcome, Fraunhofer IGP

10:30 Vorstellung der Forschungsgruppe SOT – Patrick Bethke, SOT

11:00 Keramische Bauteile für Anwendungen in harscher Umgebung – Michael Zins, Fraunhofer IKTS

12:00 Diamantkeramik in Subsea Pumpen – Thomas Krenzler, Sulzer

12:30 Mittagspause

13:30 Organische Beschichtungen im Offshore-Bereich – von der Schadensbewertung bis zur robotergestützten Unterwasser-Reparatur – Michael Irmer, Fraunhofer IGP

14:00 Entwicklung eines Folienbeschichtungssystems für Offshore-Windenergietürme – Tom Marquardt, Muehlhan AG

14:30 Einsatz von TSA (Thermisch gespritztem Aluminium) als aktiven Korrosionsschutz und zur Erhöhung der Ermüdungsfestigkeit geschweißter Bauteile – Benjamin Ripsch, Fraunhofer IGP

15:00 Elektrochemische Verfahren im Korrosionsschutz – Michael Schneider, Fraunhofer IKTS

15:30 Kaffeepause

16:00 Keramische Materialien zum Korrosionsschutz und mit Antifoulingeigenschaften – Mathias Herrmann, Fraunhofer IKTS

16:30 Biofouling auf Oberflächen – Sonja Oberbeckmann, Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)

17:00 Zusammenfassung und Ausblick

17:15 Angebot zum Institutsrundgang im IGP und Get Together mit Möglichkeit für individuelle Gespräche

Weitere Informationen unter: https://www.fraunhofer.de/de/institute/kooperationen/leistungszentren/sustainable-ocean-business.html

Über das Leistungszentrum SUSTAINABLE OCEAN BUSINESS:

Das Leistungszentrum SUSTAINABLE OCEAN BUSINESS fokussiert innovative Lösungen für nachhaltige Unterwassertechnologien. Als Berater, Vermittler und Signalgeber setzt sich das Leistungszentrum für eine nachhaltige Nutzung der Meere im Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ein. Dank der starken Forschungspartner vermitteln wir Unternehmen die richtige Technologiekompetenz, die passende Test- und Prüfinfrastruktur sowie ausgezeichnete Talente und Expertenteams.

Das Leistungszentrum SUSTAINABLE OCEAN BUSINESS verbindet die vier Fraunhofer-Institute IGD, IGP, IKTS und IOSB, die ihre Kompetenzen am Standort Rostock bereits in der Fraunhofer-Forschungsgruppe Smart Ocean Technologies SOT bündeln. Ergänzt werden diese Technologiekompetenzen durch das Fraunhofer-Institut EMB mit dem Fokus auf marine Biotechnologie – vereint im Ziel, innovative Lösungen für nachhaltige Unterwassertechnologien mit und für Industriepartner zu entwickeln, unter realen Bedingungen – in kontinuierlich durchflossenen Mesokosmen bis hin zu Offshore im Digital Ocean Lab – zu testen und in die Anwendung zu überführen

Kontakt

Leistungszentrum SUSTAINABLE OCEAN BUSINESS

Stefanie Juhnke

Joachim-Jungius-Str. 11

18059 Rostock

stefanie.juhnke@igd-r.fraunhofer.de

https://www.fraunhofer.de/de/institute/kooperationen/leistungszentren/sustainable-ocean-business.html

