InfectoPharm: “Wissen wirkt.” und schafft Vertrauen

Studien bescheinigen dem Familienunternehmen ausgezeichnete Beratung und große Vertrauenswürdigkeit

Der Slogan sagt im Grunde alles. “Wissen wirkt.” beschreibt den in der deutschen Pharmalandschaft einzigartigen Weg der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH zu ihren Kunden: Seit jeher setzt das Familienunternehmen auf Wissensvermittlung und Austausch über seinen Service “consilium”, anstelle des üblichen Pharma-Außendienstes. Die Anerkennung und das Vertrauen, das InfectoPharm sich damit in mehr als 30 Jahren erworben hat, belegen die aktuellen Studien “Deutschlands Beste Berater/Kundenberater” und “Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen” des F.A.Z-Instituts.

Das “consilium” richtet sich an Angehörige medizinischer Fachkreise. Es bietet nicht nur Möglichkeiten der fachlichen Bildung und Beratung, sondern auch einen großen, besonders für Ärzte relevanten Servicebereich. Das “consilium” vermittelt Wissen vom Experten zum Praktiker und Begegnungen auf Augenhöhe. Immer wieder entstehen aus den Dialogen auch Ideen für neue bedarfsgerechte Produkte, mit denen wesentliche Lücken in der Heilkunde gemeinsam geschlossen werden können.

consilium – medizinische Beratung, Fortbildung und Publikationen

Das produktneutrale “consilium” besteht aus einem medizinischen Beratungsservice mit mehr als 300 angeschlossenen Experten, einem praxisrelevanten, sich ausweitenden Fortbildungsangebot und wissenschaftlichen Publikationen. Diese bündeln das in der Beratung und den Seminaren gesammelte Expertenwissen und machen es einem noch breiteren Publikum zugängig. Die Inhalte der Fortbildungen und Publikationen sind zertifiziert, sodass Fachkreisangehörige mit ihnen medizinische Fortbildungspunkte erwerben können.

InfectoPharm gehörte zu den Ersten, die sich am Modellversuch zur Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung beteiligten und bietet diese seit 1991 an. Der fachliche Schwerpunkt liegt historisch auf der Kinderheilkunde, in der sich InfectoPharm als mittelständischer deutscher Marktführer etablieren konnte. Unter anderem besuchen mehr als 4.000 Kinder- und Jugendärzte jährlich die Fortbildungen, die seit 2020 auch digital angeboten werden.

Unter den Besten der Pharmabranche

Der Ruf, den sich Unternehmen wie InfectoPharm mit ihrem Beratungsangebot und Verhalten erwerben, hinterlässt Spuren in der digitalen Welt. Ausgewertet und aufbereitet werden sie in diversen Studien des F.A.Z.-Instituts für Management-, Markt- und Medieninformationen. Mit der Methodik des “Social Listening” verfolgte in seinem Auftrag das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) ein Jahr lang in 438 Millionen Quellen die Äußerungen über Unternehmen. Die Online-Auswertung ist Gegenstand der Studien “Deutschlands beste Berater/Kundenberater” und “Höchst vertrauenswürdige Unternehmen” des F.A.Z.-Instituts.

InfectoPharm gehört demnach zu den fünf Pharmaunternehmen, die als beste Berater/Kundenberater ausgezeichneten wurden. Zudem zählt das Familienunternehmen zu den drei vertrauenswürdigsten Unternehmen seiner Branche.

Methodik – beste Resultate über 438 Millionen Online-Quellen hinweg

Für die Studien “Deutschlands beste Berater/Kundenberater Arbeitgeber” wurden insgesamt 438 Mio. Quellen analysiert und dabei 9 Mio. Nennungen zu mehr als 20.000 Unternehmen gefunden. Preis/Leistung, Kundenberatung, Qualität, Weiterempfehlung und Service galten gleichermaßen als ausschlaggebend. Die Auswertung ergab 1.000 ausgezeichnete Unternehmen.

Für die Studie “Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen” wurden in 438 Mio. Quellen 12,3 Mio. Äußerungen zu rund 19.200 Unternehmen gefunden. Aspekte wie Vertrauen, Management, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Produkt und Service sowie Arbeitgeberqualität flossen in die Auswertung ein und ergaben 1.175 Auszeichnungen.

Weblinks:

consilium – das Service-Angebot für Fachkreise: https://www.infectopharm.com/consilium/

Newsroom InfectoPharm: https://www.infectopharm.com/unternehmen/news-presse/

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit über 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen zur kostenlosen Verfügung. Mehr als 230 Mitarbeitende leben und arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt.

Wissen wirkt – erfahren Sie mehr über InfectoPharm unter www.infectopharm.com

