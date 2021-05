Infoblox-Studie: Cloud-basierte Bedrohungen kosten Finanzdienstleister durchschnittlich 4,2 Millionen US-Dollar

Mögliche Angriffe auf Cloud und IoT sowie Phishing bereiten den Befragten Sorge

München, 18. Mai 2021 – Cloud-basierte Cyberangriffe und Netzwerkausfälle auf Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister haben kostspielige Folgen, wenn sie ihre riesigen Datenbestände nicht ausreichend schützen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Infoblox Inc., dem führenden Anbieter von Secure Cloud-Managed Network Services. Dafür wurden mehr als 800 IT-Entscheider bei Finanzdienstleistern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum befragt.

Die Ergebnisse auf einen Blick:

– Die Branche ist ein beliebtes Ziel für Cloud-basierte Angriffe:

Mehr als die Hälfte aller befragten Unternehmen (54 %) erlitten in den letzten 12 Monaten eine Datenschutzverletzung, 49 % waren zudem von einem Cloud-Malware-Angriff betroffen. Im Europa fallen die Zahlen etwas niedriger aus: 44% der hiesigen Finanzdienstleister waren von Data Breaches betroffen, 37% von Cloud-Malware-Angriffen.

– Datenschutzverletzungen verursachen extreme Kosten für die Branche:

Die durchschnittlichen Verluste von Finanzunternehmen, die von Data Breaches betroffen waren, wurden von diesen auf etwa 4,2 Millionen US-Dollar pro Angriff geschätzt. Dabei waren US-amerikanische Unternehmen mit geschätzten 4,7 Millionen US-Dollar am stärksten betroffen. Europäische Unternehmen lagen genau im globalen Mittel von 4,2 Millionen US-Dollar.

– Auch Netzwerk-Ausfälle führen zu hohen Kosten:

Die Finanzdienstleister verlieren bei Netzwerkausfällen im Durchschnitt etwa 3,2 Mio. US-Dollar pro Vorfall. Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen mit 4,3 Mio. US-Dollar die höchsten Verluste, gefolgt von europäischen Unternehmen mit 3,1 Mio. US-Dollar.

– Cloud- und Netzwerk-basierte Angriffe werden weiterhin der wichtigste Angriffsvektor sein:

Mehr als 50 % aller Befragten erwarten, dass sie in den nächsten 12 Monaten mit IoT-Angriffen, Cloud-Schwachstellen (einschließlich Fehlkonfigurationen) oder Versuchen der Datenmanipulation konfrontiert werden. In Europa werden insbesondere Phishing-Angriffe (26%) befürchtet, was deutlich mehr als der globale Mittelwert von 13% bei dieser Angriffsart ist.

– IT-Sicherheitsteams nutzen Netzwerksichtbarkeit:

Netzwerküberwachung (76 %), Threat Intelligence (64 %) und Threat Hunting (57 %) sehen die IT-Verantwortlichen bei den Finanzdienstleistern weltweit als effektivste Maßnahmen zur Abwehr dieser Bedrohungen.

“Die Finanzbranche ist schon lange Zielscheibe für Cyber-Angreifer. IT-Infrastrukturen waren während der Pandemie vermehrt auf Remote-Arbeit ausgerichtet. Und Cloud-basierte Technologien, die dabei zum Einsatz kamen, schufen Schwachstellen, die Cyber-Kriminelle ausnutzen konnten”, meint Thomas Gerch, Regional Director Central Europe bei Infoblox. “Die aktuelle Infoblox-Studie belegt, dass die Cloud zum größten Cybersicherheitsproblem für Finanzinstitute geworden ist. Um frühzeitig Bedrohungen zu erkennen, ist es sehr wirksam eine “First Line of Defense”-Ebene einzuziehen. So können Unternehmen sich die Eigenschaften von “Security über DNS” zu nutzen machen. Der Bedarf daran spiegelt sich im Anstieg der Kundenzahlen für unsere BloxOne Threat Defense-Plattform wider, die das Domain Name System nutzt, um die Sicherheit auf Cloud-first-Infrastrukturen auszudehnen und die Abwehr von Bedrohungen durch die Orchestrierung von Erkennungs- und Verteidigungstools aus dem bestehenden Sicherheits-Stack zu beschleunigen.”

Die gesamte Studie gibt es hier zum Download.

Infoblox bietet mit seinen sicheren Cloud-Managed Network Services ein Netzwerkerlebnis auf höchstem Niveau. Als Pionier für die Bereitstellung der zuverlässigsten, sichersten und am besten automatisierten Netzwerke der Welt, streben wir stets danach, Netzwerkmanagement auch einfach zu machen. Infoblox hat einen Marktanteil von 50 Prozent und rund 8.000 Kunden, darunter 350 Fortune-500-Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter https://www.infoblox.com

Firmenkontakt

Infoblox

Laura Albrecht

Claudius Keller Straße 3c

81669 München

+49 (0)89 / 41 95 99 95

infoblox@maisberger.com

http://www.infoblox.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Laura Albrecht

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 (0)89 / 41 95 99 95

laura.albrecht@maisberger.com

http://www.maisberger.com