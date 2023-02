Informations- und Mitmachevent der Kopfweh-Konferenz Reutlingen am 20. April

Die Kopfweh-Konferenz Reutlingen will geplagten Menschen mögliche Wege gegen Kopfschmerzen und ein anderes Verständnis der komplexen Zusammenhänge im Körper aufzeigen. So wird es am 20. April ab 19 Uhr ein Info- und Mitmachevent zum Thema Kopfschmerzen geben. Leiter und treibende Kraft der Konferenz ist der Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde, Volker Feyerabend. „Die erstaunlichen Ergebnisse der fächerübergreifenden Zusammenarbeit und die Erfolge der letzten Veranstaltungen veranlassten uns dazu, ein besonderes Event anzubieten. Tipps und Informationen sollen damit noch mehr Menschen erreichen. Wir hoffen damit weiteren schmerzgeplagten Patienten hilfreiche Impulse zu geben!“

Episodisch oder chronisch auftretende Kopfschmerzen sind ein sehr komplexes Thema und die Ursachen vielfältig. Deshalb wurde vor einigen Jahren die Kopfweh-Konferenz Reutlingen ins Leben gerufen. Die Aktiven aus dem Gesundheitsforum und den Reutlinger Kliniken denken und beraten fächerübergreifend. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Prozesse werden im Sinne der Patienten stetig weiter ausgebaut. Auch das Wissen bei den Betroffenen wächst, dank der regelmäßigen „Kopfweh-Konferenz“ und solcher Veranstaltungen.

Bei dem geplanten Informations- und Mitmachevent im Gesundheitszentrum Eningen, in der Raite 4, werden die Referenten aus den unterschiedlichen Bereichen mit ihren Fachkenntnissen vor Ort sein – Physiotherapeut Gertjan van Rossenberg aus Eningen, Zahnarzt Dr.-medic stom W. Alfred Zawadzki, Ergotherapeutin Angelika Weckmann und Optikermeister Michael Bayer. Als Gastdozent wird diesmal Therapeutin Karin Aulwurm mit einem Augentraining zur Entspannung dabei sein.

In Kleingruppen sollen im 15-Minuten-Takt hilfreiche Informationen vermittelt, Anschauungsobjekte gezeigt, Tests angeboten und Übungen zum Mitmachen und für Zuhause gezeigt werden. Das bisherige große Interesse an den Veranstaltungen zeigte, dass der Wissensbedarf sehr hoch ist. Denn betroffen von Kopfschmerzen ist im Laufe des Lebens sicher jeder.

Kopfschmerz kann viele Ursachen haben und oft haben chronische Patienten einen langen Leidensweg hinter sich. Kopfschmerzen bremsen den Menschen in seiner Aktivität und Leistungsfähigkeit. Deshalb ist es wichtig, den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Diese Betrachtungsweise lässt beispielsweise Zusammenhänge zwischen der Psyche, falschem Biss, verkrampfter Muskulatur und Sehstörungen erkennen.

Das Team der Kopfweh-Konferenz hat einen regelmäßigen informellen Austausch. Dabei wird auch geprüft, ob der ein oder andere Patient eventuell ein Thema für einen Kollegen sein könnte. Auf der Homepage Kopfweh-Konferenz-Reutlingen.de werden den Patienten Fragen beantwortet und hilfreiche Informationen der Experten gegeben.

Leidgeplagte müssen die Kopfschmerzen nicht immer tatenlos ertragen, sondern können etwas dagegen tun. Die richtigen Informationen und ein aktives Entgegenwirken helfen langfristig besser und beugen weiterer Chronifizierung vor.

Merken Sie sich den 20. April 2022, 19 Uhr im Gesundheitszentrum Eningen für das Informations- und Mitmachevent der Kopfweh-Konferenz Reutlingen vor. Kommen Sie vorbei und machen Sie mit.

Weitere Informationen:

www.Kopfweh-Konferenz-Reutlingen.de

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

