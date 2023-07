„Informationssicherheit einfach verstehen“: Podcast startet

Themen rund um die Informationssicherheit erklärt Informationssicherheitsexperte Paul Stengel anschaulich in seinem neuen Podcast. Start ist am 5. Juli.

Informationssicherheit ist ein breites und wichtiges Thema. „Häufig wird es in Blogs und Artikeln zu kompliziert und fachlich dargestellt“, sagt der Experte für Informationssicherheit, Paul Stengel. Er möchte das Wissen einfach und anhand von praktischen Beispielen erläutern. Dazu hat er einen neuen Podcast konzipiert. Der Name „Informationssicherheit einfach verstehen“ ist hier Programm, erklärt Stengel: „Ich möchte in den Folgen die verschiedenen Facetten des Themas beleuchten.“ Denn Informationssicherheit sei viel mehr als IT-Sicherheit, auch wenn diese ein wichtiger Teil davon sei.

Die erste Podcast-Folge erscheint am 5.Juli Danach immer mittwochs

Der Podcast geht am 5.Juli auf Sendung. Weitere Folgen werden dann immer mittwochs zu hören sein. Er richtet sich an die Geschäftsführung und an Verantwortliche für Informationssicherheit, die ihr Unternehmen oder ihre Organisation nach bestem Wissen und Gewissen abgesichert sehen wollen. „Ich möchte meine Hörerinnen und Hörer befähigen, damit sie sich besser um das Thema Informationssicherheit kümmern können“, erklärt Stengel. Wichtig sei ihm auch, sie Schritt für Schritt, praxisnah und leicht verständlich an das Thema heranzuführen.

Best Practice Beispiele erwarten Hörerinnen und Hörer

Normen, Standards und Best Practice-Beispiele: Paul Stengel erklärt in seinem Podcast, welch vielfältige Themen hinter der Informationssicherheit stecken. Das beginnt beim Bäcker, der ein wertvolles Familienrezept schützen möchte und dafür einen Tresor und Kameras anschafft. Es geht weiter bis zur TISAX, das ist ein unternehmensübergreifendes Prüf- und Austauschverfahren für Informationssicherheit in der Automobilindustrie.

Zur Informationssicherheit gehören auch zahlreiche Normen und Verordnungen, wie die ISO 27001, der BSI Grundschutz oder das IT-Sicherheitsgesetz, die der Podcast anschaulich behandeln wird.

Bestens vertraut ist der studierte Informatiker und Berater für Informationssicherheit auch mit Themen wie Aufbau und Optimierung von Information Security Management Systemen oder dem Coaching von Führungskräften im Bereich der Informationssicherheit. Er hat Erfahrung gesammelt in der Planung und Durchführung von Security Awareness Maßnahmen und kann durch die fundierte technische Ausbildung und das tiefe technische Verständnis die Wirkungsweisen von Softwareschwachstellen und des dazugehörigen Exploits schnell erfassen und mögliche Maßnahmen dazu vermitteln. „So unterschiedlich und vielfältig das Thema Informationssicherheit in den verschiedenen Branchen auch betrachtet werden muss und kann: Wichtig ist es immer das konkrete Wohl, die Sicherheit und die Interessen der Unternehmen im Blick zu haben“, erklärt Stengel.

Mit Podcast will Paul Stengel Bewusstsein für Informationssicherheit schaffen

Hinter dem Podcast verbirgt sich eine große Vision: „Am liebsten wäre es mir, wenn irgendwann kein Unternehmen mehr Beratungsbedarf beim Thema Informationssicherheit hat, weil alle Unternehmen bestens abgesichert sind.“ Seinen Beitrag zu diesem wünschenswerten Zustand möchte er mit dem Podcast leisten. „Ich möchte dazu beitragen, ein Bewusstsein in deutschen Unternehmen für die Informationssicherheit zu schaffen“, sagt Stengel.

Der Podcast „Informationssicherheit einfach verstehen“ kann hier abonniert werden: paul-stengel.de/podcast

Paul Stengel ist Berater für Informationssicherheit. Der frühere Softwareentwickler kümmert sich heute in Unternehmen darum, die Informationssicherheit auf ein höheres Niveau zu heben. Vom ISMS as a Service über die Beratung und Begleitung von Führungskräften bis hin die Gesamtverantwortung als virtueller Chief Information Security Officer zu übernehmen, steht Paul Stengel bereit. Zu seinen Themen gehören: ISO 27001, BSI Grundschutz, IT-Sicherheitsgesetz, Kritische Infrastrukturen (KRITIS), Audits, ISMS, Security Awareness und IT-Sicherheit. Paul Stengel ist unter Anderem Information Security Auditor (TÜV), BSI Grundschutz Praktiker, ISO 27001 Security Officer (ICO) und absolvierte einen Lehrgang zum Thema ICO ITSec Professional Penetration Testing.

