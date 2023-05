Digital Signage Lösungen erobern Gebäudekomplexe gesetzlicher Krankenversicherungen

Wie sehr Digital Signage Lösungen den Arbeitsalltag vereinfachen, haben längst auch gesetzliche Krankenversicherungen für sich erkannt. So sind Produkte wie Empfangsmonitore, das digitale schwarze Brett und digitale Wegeleitsysteme nicht nur informativ und bildstark, sie sorgen auch noch für optimale Orientierung im gesamten Gebäudekomplex. Der Digital Signage Software Hersteller komma,tec redaction hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Kund:innnen und Mitarbeiter:innen der Krankenkassen genau die Informationen zu liefern, die sie an prägnanten Orten im Gebäude benötigen.

Es ist ein umfassendes Digitalisierungsprojekt, mit welchem das Hamburger Unternehmen komma,tec redaction die Arbeitswelt innerhalb gesetzlicher Krankenkassen revolutioniert und gleichzeitig auch die Leistungen der Versicherungen für potenzielle Kund:innen anhand von Digital Signage Lösungen sichtbar macht.

So lassen sich beispielsweise über Outdoorstelen sowie Schaufenstermonitore ganz unkompliziert Werbebotschaften übermitteln: Welche aktuellen Aktionen hat die gesetzliche Krankenversicherung zu bieten? Gibt es Bonusprogramme, die bei Passanten Interesse wecken könnten? Beide Digital Signage Lösungen, Outdoorstelen und Schaufenstermonitore, sind ideale Hilfsmittel, um Interesse bei Betrachter:innen zu wecken und möglicherweise Neukund:innen zu gewinnen.

Doch es ist nicht nur der Außenbereich vom Gebäudekomplex einer Krankenkasse, den das Hamburger Unternehmen komma,tec redaction mit Digital Signage Lösungen ausstattet. In der Lobby dienen Empfangsmonitore dazu, Kund:innen und Mitarbeiter:innen willkommen zu heißen und ihnen darüber hinaus alle wichtigen Informationen zur Orientierung zu liefern. Außerdem besteht hier für Verantwortliche der gesetzlichen Krankenversicherung die Möglichkeit, mit ausgewähltem Content das eigene Image zu definieren. Auch das digitale schwarze Brett kann unter anderem zu diesem Zweck genutzt werden. Zudem können hier wichtige Informationen und Termine publik gemacht werden.

Ein digitales Wegeleitsystem ist vor allen Dingen für Kund:innen, die das Gebäude der Krankenkasse zum ersten Mal betreten, von Bedeutung, denn es verschafft Besucher:innen einen schnellen Überblick, welcher Weg sie ans gewünschte Ziel führt. Ein dynamisches Wegeleitsystem verteilt über den gesamten Gebäudekomplex, beispielsweise auch vor Treppenaufgängen und Fahrstühlen, sorgt für eine optimale Orientierung.

Auch der Wartebereich für Kund:innen ist mit Digital Signage Lösungen ausgestattet. Mit einem Infoboard, welches News zu Kooperationspartner:innen und Bonusprogrammen liefert, lassen sich die Wartezeiten sehr viel angenehmer gestalten. Über ein digitales Aufrufsystem werden die Kund:innen dann zum Eintreten aufgefordert.

Um auch die Mitarbeiter:innen der gesetzlichen Krankenversicherungen stets mit den aktuellsten News des Hauses zu versorgen, ist ein interaktives Infoboard im Mitarbeiterbereich das Mittel der Wahl. Über eine Datenschnittstelle werden alle Termine on time im gewünschten CI dargestellt. Außerdem können auf dem Infoboard allgemeine Nachrichten und Eilmeldungen veröffentlicht werden.

Vor den Beratungszimmern zeigen digitale Türschilder den Status der Raumbelegung an. Bei Belegung eines Beratungszimmers leuchtet die elektronische Raumbeschriftung rot. Ist der Raum frei, leuchtet das digitale Türschild grün.

Es handelt sich also um eine Vielzahl verschiedener Digital Signage Lösungen, die im intelligenten Zusammenspiel den Arbeitsalltag in einer gesetzlichen Versicherung erheblich vereinfachen. Und obgleich es sich um ganz unterschiedliche Lösungen handelt, ist doch nur eine einzige Content-Management Software nötig, um sämtliche Produkte mit Inhalten zu bespielen. Die Software Display Star aus dem Hause komma,tec redaction ist dabei auch noch einfach in der Handhabe und mit jeder Digital Signage Lösung kompatibel. Der Vorteil hierbei: Sollte sich eine gesetzliche Krankenversicherung dazu entschließen, das Repertoire an Digital Signage Lösungen aufzustocken, entfällt die Anschaffung einer neuen Software, was die Kosten erheblich mindert. Eine Anschaffung also, die sich in jedem Fall rechnet.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

Firmenkontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://kommatec-red.de

Pressekontakt

komma,tec redaction GmbH

Heiko Seibt

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://kommatec-red.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.