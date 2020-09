Infrarot Booster verhindert Pulververschleppung

und beschleunigt Pulverlackierung um 20%

Aluminiumprofile für Gebäude werden vor ihrem Einsatz pulverbeschichtet. Durch die Installation eines Infrarot-Boosters im Vorraum eines vorhandenen Infrarot-Ofens konnte Smart Architectural Aluminium die Geschwindigkeit seiner Beschichtungslinie um 20% steigern. Der Booster hilft, Pulververschleppung zu vermeiden und so zusätzlich die Qualität der hochwertigen Aluminiumprofile zu verbessern.

Smart Architectural Aluminium ist der größte Hersteller von Aluminiumprofilen für Fenster, Türen, Fassaden und Wintergärten in Großbritannien. In der Fertigung in Yatton bei Bristol werden Aluminiumprofile in drei Linien beschichtet, zwei vertikalen und einer horizontalen. Hier werden die Produkte zuerst pulverbeschichtet und dann durch gaskatalytische Infrarotöfen befördert, um das Pulver anzugelieren, bevor sie zur endgültigen Aushärtung durch den Konvektionsofen geleitet werden.

Die gaskatalytischen Infrarot-Paneele für die horizontale Linie wurden vor etwa zehn Jahren montiert. Im Laufe der Zeit hatte ihre Effizienz gelitten, denn freies Pulver, das aus dem Vorraum des Ofens einwanderte, hatte sie kontaminiert. Dies verursachte Qualitätsprobleme in der Fertigung und darum nahm das Unternehmen Kontakt mit Heraeus Noblelight auf, um die Montage neuer Paneele zu veranlassen.

Die Infrarot-Experten bei Heraeus Noblelight schlugen allerdings eine alternative Lösung vor. Statt einfach die gaskatalytischen Paneele zu erneuern, könnte ein zusätzlicher elektrischer Infrarot-Booster vor dem Ofen die entscheidende Verbesserung bringen. Der Booster würde das aufgebrachte Pulver durch Wärme schnell in einen Gelzustand bringen und so eventuelle Pulververschleppungen auf die Platten im Gaskatalytischen Ofen vermeiden. Im Ofen könnte dann eine vollständige Gelierung erreicht werden, bevor die beschichteten Teile zur endgültigen Aushärtung in den Konvektionsofen transportiert würden.

Dieser Plan überzeugte die Verantwortlichen bei Smart Architectural Aluminium, zumal der Infrarot-Booster einfach an der vorhandenen Stahlkonstruktionen im Vorraum des gaskatalytischen Ofens montiert werden konnte. Seit der Installation der mittelwelligen Infrarot-Strahler, die in einem Aluminiumrahmen mit Edelstahlreflektoren befestigt wurden, arbeitet das System überaus erfolgreich.

Michael Coles, Produktionsleiter bei Smart, kommentiert: “Der IR-Booster, der problemlos im vorhandenen Platz im Vorraum nachgerüstet werden konnte, hat uns eine einfache, aber elegante Lösung für ein mögliches Kontaminationsproblem geliefert, die Lebensdauer der Platten verlängert und die Qualität des Produkts verbessert.”

Effizient vernetzt bei optimalem Energieeinsatz von UV bis IR

Pulver absorbiert Infrarot-Strahlung generell sehr gut, die Pulvermasse erwärmt sich daher rasch und wird erheblich schneller als im Umluftofen angeliert. Ohne Luftbewegung werden Staubeinschlüsse vermieden, das Pulver wird nicht verwirbelt oder verschleppt. Ein rasches Anschmelzen verbessert die Lackqualität und erhöht die Durchlaufgeschwindigkeit.

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein weltweit führendes Portfoliounternehmen in Familienbesitz. Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück auf eine seit 1660 von der Familie betriebene Apotheke. Heraeus bündelt heute eine Vielzahl von Geschäften in den Feldern Umwelt, Elektronik, Gesundheit und industrielle Anwendungen.

Kunden profitieren von innovativen Technologien und Lösungen, basierend auf einer breit aufgestellten Materialexpertise und Technologieführerschaft.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Heraeus einen Gesamtumsatz von 22,4 Milliarden Euro und beschäftigt rund 14.900 Mitarbeiter in 40 Ländern. Heute zählt Heraeus zu den Top 10 Familienunternehmen in Deutschland und hat eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten.

Heraeus Noblelight mit Sitz in Hanau, mit Tochtergesellschaften in den USA, Großbritannien, Frankreich und China gehört weltweit zu den Markt- und Technologieführern bei der Herstellung von Speziallichtquellen und -systemen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Infrarot- und Ultraviolett-Strahler, -Systeme und Lösungen für Anwendungen in industrieller Produktion, Umweltschutz, Medizin und Kosmetik, Forschung und analytischen Messverfahren.

Kontakt

Heraeus Noblelight GmbH

Marie-Luise Bopp

Reinhard-Heraeus-Ring 7

63801 Kleinostheim

+49 6181/35-8547

+49 6181/35-16 8547

marie-luise.bopp@heraeus.com

https://www.heraeus.com/en/hng/press/press_overview_hng.aspx

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.