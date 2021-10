Ingredienzen-Spezialist RAPS aus Kulmbach entscheidet sich für WEBCON BPS

Seit über 95 Jahren steht die RAPS GmbH & Co. KG aus Kulmbach für hohe Qualität, guten Geschmack, Innovation und starke Rohstoffkompetenz. Für die Dokumentenlenkung im Bereich QM hat sich RAPS für die Low Code Plattform WEBCON BPS und den Lichtenfelser IT-Dienstleister VSB entschieden.

Als Anbieter verlässlicher Lösungen liefert RAPS segment- und kundenspezifische Leistungen zu marktgerechten Preisen und verschafft seinen Kunden einen Vorsprung im Wettbewerb. Der Ingredient-Hersteller verarbeitet über 1.700 Rohstoffe aus aller Herren Länder. Mit insgesamt 7 Produktionsstätten in Europa und rund 900 Mitarbeitern weltweit produziert RAPS über 35.000 Tonnen an unterschiedlichsten Lebensmittelinhalts- und -zusatzstoffen pro Jahr.

Dies erfordert eine Vielzahl an Prozessen, die tagtäglich erfolgreich ablaufen müssen. Einer davon ist die Dokumentenlenkung. Das Handbuch-Management im Bereich QM wird bis heute über eine HCL Notes basierte Software abgewickelt. Diese stagnierte zuletzt in der Weiterentwicklung und soll nun durch eine modernere Lösung abgelöst werden. VSB konnte als langjähriger und vertrauter IT-Partner von RAPS mit der selbst entwickelten Lösung VSB.Docs überzeugen. VSB.Docs basiert auf der skalierbaren Low Code Prozessmanagement-Plattform WEBCON BPS und bildet den kompletten Dokumenten-Lebenszyklus in einer intuitiven Geschäftsprozess-Anwendung ab.

Karsten Glismann, Leiter IT bei RAPS, war von Anfang an beeindruckt von den Möglichkeiten mit WEBCON BPS. Auch die enorme Produktivität hat überzeugt, mit der auf dieser Plattform Geschäftsprozesse digitalisiert werden können. Da es das Ziel ist, dass Prozesse auch selbstständig durch die eigene IT mit WEBCON BPS digitalisiert werden sollen, spielte die Komplexität bei der Implementierung von Prozessanwendungen ebenfalls eine wichtige Rolle. “Auch hier hat WEBCON BPS auf ganzer Linie überzeugt”, so Karsten Glismann.

Mit der Entscheidung für WEBCON BPS hat die Fa. RAPS eine wichtige Weichenstellung für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse getroffen und setzt auf eine moderne und zukunftsweisende Plattform. “Mit VSB als derzeit einzigem WEBCON Premium Partner im Raum D-A-CH an unserer Seite, steht einer erfolgreichen Einführung nichts im Wege”, ist sich Karsten Glismann sicher.

VSB ist ein inhabergeführter IT-Dienstleister, der flexibel und schnell auf die Veränderungen im IT-Markt reagiert. Als Spezialist für smarte und innovative IT-Lösungen sind wir seit 1988 mit Lösungen für CRM, Business Analytics, Cloud Collaboration, Qualitätsmanagement und Digitale Geschäftsprozesse bundesweit erfolgreich.

Bildquelle: Johann Schrauf :: Layout & Fotografie