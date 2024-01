Inkasso mit Lexoffice: paywise ist offizieller Technologiepartner!

Eine Anhäufung unbezahlter Rechnungen kann insbesondere bei kleinen Unternehmen existenzbedrohende Liquiditätsengpässe herbeiführen. Zwar mag ein Anspruch auf die Zahlung bestehen. Doch wie lässt es sich effektiv durchsetzen? Wann werden Mahnschreiben versendet, wie müssen sie gestaltet sein, wer übernimmt anfallende Gebühren im Klagefall? Dank der paywise GmbH gehören diese Fragen, zeit- und kostenintensive Forderungsmanagements künftig der Vergangenheit an. Durch die einfache Verbindung des eigenen Lexoffice-Buchhaltungsaccounts mit dem Münchener Start-up lassen sich offene Rechnungen automatisieren und Außenstände verringern.

Die perfekte Lösung

Immer häufiger verzeichnen kleine und mittelständische Unternehmen aufgrund säumiger Zahler hohe Außenstände. Summiert sich die Anzahl zahlungsunfähiger oder -unwilliger Kunden, kann dies im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen.

Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können Firmen mit wenigen Mitarbeitern offenen Rechnung bei Zahlungsverzug nicht immer effizient durchsetzen. Das Inkasso für lexoffice bietet hier die perfekte Lösung. Wer seine relevanten Daten an paywise überträgt, legt die Durchsetzung seiner Forderung in professionelle Hände – und das völlig risikolos.

2021 von Rechtsanwälten und einem Softwareentwickler gegründet, erweist sich paywise als effizienter Partner zur Begleichung offener Außenstände. Die Profis wissen, wie bei Zahlungsverzug zugehen ist und offene Rechnungen schnell eingezogen werden können.

Notfalls beschreiten sie den Rechtsweg und sorgen im Anschluss für eine Kostenübernahme durch die Schuldner. Dabei entsteht ihren Kunden keinerlei Aufwand. Aufgrund der Anbindung an die digitale Unternehmenslösung lexoffice können automatisch offene Rechnungen nebst aller relevanten Daten automatisch übertragen werden und das Inkassoverfahren in wenigen Minuten eingeleitet werden.

Mit der paywise-Anbindung von lexoffice haben schon mehrere hundert lexoffice-Kunden seit Oktober 2023 ein Inkasso beauftragt und Rechnungen bezahlt erhalten.

Digitales Inkasso

Die Verbindung von Lexoffice mit paywise bietet Unternehmen mit säumigen Zahlern zahlreiche Vorteile. Sie können sich innerhalb von wenigen Minuten registrieren. Selbstverständlich haben sie in Ihrem eigenen Login-Bereich jederzeit Einblick in laufende Verfahren und stets einen Ansprechpartner an ihrer Seite.

Es gibt keine Abos- oder Laufzeiten. Sie müssen weder in Vorleistung gehen noch Abonnements abschließen. Es ist hierbei egal ob Sie einmal im Jahr eine Forderung einreichen oder mehrere hundert Rechnungen im Monat.

Die Kosten des Inkassos muss Ihr Schuldner tragen. Und sollten doch einmal Auslagen für erforderliche Adressermittlungen oder Gerichtsgebühren anfallen, müssen diese vom Schuldner ersetzt werden. Sie beliben zu 100 Prozent Inhaber Ihrer Forderung. Lediglich bei (Voll-)Zahlung berechnet Ihnen paywise einen gesetzlich geregelten Vergütungssatz sowie entstandenen Verzugszinsen ein.

Die Datenübertragung über die lexoffice-Schnittstellt aus ihrem Buchhaltungs-Account erfolgt verschlüsselt, die Speicherung ausschließlich auf DSGVO-konformen Servern.

Durch die Abgabe aller offener Inkassofälle an die Experten können sich Klienten wieder ihren unternehmerischen Kernaufgaben widmen.

Ob Soloselbstständige, Start-ups oder mittelständische Gewerke: paywise ist für jeden da. In kürzester Zeit, auch bei Ratenzahlungen und in Streitfällen stehen die Spezialisten ihren Kunden zur Seite. So bereiten offene Forderungen selbst kleine Unternehmen künftig keine großen Probleme mehr.

paywise wurde 2021 von drei Personen gegründet, die eine gemeinsame Idee verfolgen: Sie wollen Inkasso auf Konzernniveau für jedermann am Markt anbieten. Dies wird verbunden mit dem Nachdruck einer möglichen juristischen Auseinandersetzung und technischem Knowhow zur Automatisierung von Prozessen.

Kontakt

paywise GmbH

Florian Reich

Hopfenstraße 8

80335 München

–

–



https://paywise.de/

Bildquelle: @ paywise GmbH