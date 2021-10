Innovation by DBS Drahtbiege Solutions

Drahtbiegeteile

Ob es um Kleinserien von Drahtbiegeteilen oder um große Stückzahlen geht, ob der Auftraggeber aus dem Bereich Automotive kommt oder ein Hersteller von Polstermöbeln ist, ob Werbeträger und Displays benötig werden oder Lampenschutzgitter: Das Michelauer Unternehmen DBS Drahtbiege Solutions findet, wie der Name verspricht, machbare Lösungen für alle Anforderungen und Einsatzzwecke im Bereich Drahtbiegen. Möglich macht das große Fertigungssortiment zum einen ein Team aus Fachkräften, zum anderen der moderne und leistungsstarke Maschinenpark des Drahtbiegeteile-Herstellers. Biegemaschinen mit 7 und 11 Achsen fertigen hohe Stückzahlen, können aber auch schnell und günstig für Kleinserien programmiert werden. Erst 2021 hat der Drahtbiege-Spezialist in vier innovative Highspeed-Maschinen der neuesten Baureihe des Spezialmaschinenerstellers Wafios investiert. “Mit den geschwindigkeitsoptimierten Biegemaschinen BM 36 HS, der BMU 50 und zwei BM 43 HS können wir Aufträge noch schneller und effizienter bearbeiten und eine maximale Ausbringung erreichen”, sagt Geschäftsführer Armin Zecevic. Die fertigen Drahtbiegeteile können im Anschluss an CNC Fräsmaschinen weiterbearbeitet werden. Der Inhouse Werkzeugbau ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Endenbearbeitungen – und auch das Verschweißen der Drahtbiegeteile im WIG- oder MAG-Verfahren wird direkt vor Ort ausgeführt. Das Michelauer Unternehmen ist nach dem Qualitätsmanagement Standard ISO 9001 zertifiziert, mit dem die Optimierung von Arbeitsprozessen und die Zufriedenheit der Kunden sichergestellt werden.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

