Innovation in der Prüftechnik: Die Federkontakte der uwe electronic

uwe electronic bietet eine breite Palette an Federkontakten, die als Schlüsselelement in der Prüftechnik dienen. Dank ihrem langlebigen Design und stabilen Übergangswiderstand erleichtern diese gefederten Kontaktstifte vielfältige Prüfverfahren auf unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.

Vielseitige Funktion und hohe Beständigkeit

Federkontakte schaffen die elektromechanische Verbindung zwischen dem Testsystem und dem Prüfling oder der Baugruppe. Sie sind hochgradig beständig und können mehrere hunderttausend Kontaktzyklen mit stabilem Übergangswiderstand absolvieren.

Umfangreiches Sortiment zur Lösung komplexer Prüfungen

uwe electronic stellt eine breite Vielfalt an gefederten Kontaktstiften zur Verfügung. Das Angebot reicht von Rotationskontakten, Batteriekontakten, Hochstromstiften bis hin zu Koaxialkontakten. Die Kontakte sind in unterschiedlichen Rastermaßen und Längen erhältlich, wobei besonders das revolutionäre Design der Titanium Pro ICT-Serie hervorzuheben ist.

Ausgezeichnete Federkontaktstifte für In-Circuit-Testbereiche

Der Federkontaktstift der Titanium Pro ICT-Serie, speziell für den In-Circuit-Testbereich konzipiert, wurde von Experten mit dem „Best in Test Award“ für Produktinnovationen im Testbereich ausgezeichnet. Er liefert die höchste Treffergenauigkeit seiner Klasse und nimmt selbstverständlich einen prominenten Platz in unserem Sortiment ein.

Als ein führendes Unternehmen in der Prüftechnik setzt uwe electronic auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Mit einem breiten Angebot an hochwertigen Federkontakten kann für jede Applikation die optimale Lösung angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Federkontakte (uweelectronic.de)

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Kontakt

uwe electronic GmbH

Daniela Rauch

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119021



http://www.uweelectronic.de

