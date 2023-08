Innovation trifft Nachhaltigkeit: GEZE auf der ARCHITECT@WORK in Hamburg

Am 13. und 14. September öffnet die ARCHITECT@WORK 2023 in Hamburg ihre Tore. Rund 184 Aussteller präsentieren ihre neuesten Entwicklungen im Bereich Architektur und Design. Darunter der Türen- und Fensterspezialist GEZE mit seinen neuen Produkten, dem Fensterantrieb F 1200+ und der designorientierten Karusselldrehtür Revo.PRIME. Zwei innovative Lösungen, die sowohl in technischer Hinsicht als auch in Bezug auf Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen. Live vor Ort zu sehen sind die GEZE Produkte in Halle B7 auf dem Hamburger Messegelände.

„Die ARCHITECT@WORK in Hamburg ist eine hervorragende Gelegenheit, unsere neuen Innovationen live vor Ort zu präsentieren und uns über aktuelle Trends und Entwicklungen auszutauschen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist für alle Architekten und Planer aktuell von großer Bedeutung und auch ein zentrales Anliegen von GEZE. Daher freut es uns sehr, unsere Vision, auch in Zukunft lebenswerte Gebäude zu schaffen, und damit verbundene Lösungsansätze im Rahmen der Messe aufzuzeigen“, sagt Angela Staiber, Head of Marketing & Data Management bei GEZE.

Der GEZE F 1200+ für modernes und nachhaltiges Fassadendesign

Moderne Fassaden mit bodentiefen, großen Fenstern, die für frische Luft sorgen und damit zur Energieeffizienz des gesamten Gebäudes beitragen, sind mit dem neuen Fensterantrieb F 1200+ von GEZE realisierbar. Dieser ermöglicht das komfortable Bedienen von Dreh-Kipp-Fenstern bis 3,50 m Höhe und 200 kg und ist in jedem RAL-Farbton erhältlich. Der Antrieb öffnet und schließt den Flügel in Kippstellung für eine natürliche Lüftung und übernimmt gleichzeitig die Verriegelungsfunktion. Ein mechanisches Schloss oder eine Parametrierung am Antrieb verhindert, dass unautorisierte Personen den Flügel in Drehstellung öffnen können, wodurch sich die Sicherheit im Gebäude erhöht. Zusätzlich verfügt der Fensterantrieb über ein intuitives Bedienkonzept und lässt sich über die IQ box KNX einfach in automatisierte Steuerungskonzepte integrieren.

Die Revo.PRIME Karusseldrehtür: komfortabel, nachhaltig und designorientiert

Im Bereich Türtechnik präsentiert GEZE die Revo.PRIME Karusselldrehtür: ein automatisches Karusselltürsystem mit geringer Kranzhöhe von 75 mm, schmalen Profilen und maximalen Design im Eingangsbereich. Fortschrittliche Antriebstechnik sorgt für hohen Begehkomfort und Sicherheit beim Passieren der Tür. Das System läuft mit niedrigem Energieverbrauch und punktet so in Sachen Nachhaltigkeit. Darüber hinaus lässt sich die Karusselldrehtür einfach via Plug and Play in Betrieb nehmen und an gängige, offene Gebäudeleitsysteme anbinden.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis seit 160 Jahren herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service. 2023 feiert das Familienunternehmen sein 160. Gründungsjubiläum.

