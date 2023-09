Innovative Great Lengths GL Tapes für Haarverlängerungen

Coiffeur Team Laurentius führt GL Tapes für Haarverlängerungen von Great Lengths ein.

Das Coiffeur Team Laurentius, der Premium Friseursalon in Bonn, setzt erneut Maßstäbe in Bonn, indem es die neueste Innovation von Great Lengths einführt: Great Lengths GL Tapes. Diese bahnbrechende Technologie für Haarverlängerungen verspricht faszinierende Ergebnisse und eröffnet eine neue Dimension in Sachen Haarstyling.

Die Great Lengths GL Tapes sind eine Weiterentwicklung herkömmlicher Extensions und bieten Kunden eine effiziente, schonende und beeindruckende Möglichkeit, ihre Haare zu verlängern oder aufzufrischen. Im Vergleich zu herkömmlichen Haarverlängerungen von Great Lengths sind die GL Tapes schneller anzubringen, bieten eine größere Vielfalt an Styling-Optionen und sind äußerst komfortabel zu tragen.

Was macht die Great Lengths GL Tapes so faszinierend?

Schnelle Anwendung: Die Great Lengths GL Tapes werden einfach in das Eigenhaar eingearbeitet und sind in kürzester Zeit einsatzbereit. Kunden sparen wertvolle Zeit im Salon, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Natürliches Aussehen: Die GL Tapes sind extrem flach und liegen nahezu unsichtbar am Kopf an. Dadurch entsteht ein natürlicher Look, der kaum von echtem Haar zu unterscheiden ist.

Vielfältige Styling-Möglichkeiten: Die GL Tapes ermöglichen eine breite Palette von Frisuren, vom sanften Volumen bis zu atemberaubenden Längen. Die Kunden können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Tragekomfort: Dank ihrer leichten Beschaffenheit und flexiblen Anwendung sind die GL Tapes äußerst angenehm zu tragen und beeinträchtigen den Alltag nicht.

Great Lengths GL Tapes bieten einige signifikante Vorteile:

Schnellere Anwendung: GL Tapes sind in der Regel in weniger als der Hälfte der Zeit einsatzbereit, verglichen mit herkömmlichen Extensions.

Geringere Belastung für das Eigenhaar: Die GL Tapes erfordern weniger Gewicht und Spannung, was das Risiko von Haarschäden minimiert.

Natürliches Ergebnis: Das flache Profil der GL Tapes sorgt für ein noch natürlicheres Erscheinungsbild und mehr Komfort.

Flexibilität: Kunden haben die Möglichkeit, ihre Frisur leicht zu ändern oder aufzufrischen, ohne sich für lange Zeit an dieselbe Frisur zu binden.

Das Coiffeur Team Laurentius ist stolz darauf, seinen Kunden diese Technologie anzubieten und freut sich darauf, die Vorteile der Great Lengths GL Tapes in Aktion zu zeigen.

Kunden, die mehr über die Great Lengths GL Tapes und deren Anwendung im Coiffeur Team Laurentius erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, einen Termin zu vereinbaren oder den Salon zu besuchen.

Leidenschaft – Herzblut – Perfektionismuss – 100% Kundenzufriedenheit, wird bei Laurentius gelebt. Kürzlich erst noch von der Zeitschrift myself in die Riege der besten 5 Friseursalons in Köln und Bonn gewählt.

Das Team wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top Salons in Bonn und Köln gearbeitet.

Die Friseure des Coiffeur Team Laurentius sind Experten für farbreiche und handwerklich ausgezeichnet umgesetzte Haarcolorationen, Schnitte & Styles. Unsere Spezialisten für Haarverlängerungen und Haarverdichtungen werden kontinuierlich geschult und arbeiten mit einem der besten Hersteller zusammen – Great Lenghts. Hier konnten die Spezialisten schon unzählige Haarverlängerung umsetzen und so die Herzen der Kunden höher schlagen lassen.

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Marjam Laurentius

Budapester Straße 10

53111 Bonn

022898149078



http://www.laurentius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.