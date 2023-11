Innovative Innentüren – das perfekte Match der Wohnraumberatung

Die Baustoff-Partner sind Ihr Ansprechpartner für individuelle Wohnraumberatung

Die Baustoff-Partner, ein angesehener Anbieter von hochwertigen Baustoffen, sind nicht einfach nur Vertriebspartner namhafter Hersteller von Innentüren. Die führenden Experten haben sich zur Aufgabe gemacht, verschiedenste Ansprüche an Design, Funktionalität und Schallschutz gleichermaßen zu erfüllen. Wie das funktioniert und was eine Wohnraumberatung damit zu tun hat? Wir sagen es Ihnen.

Weiße oder farbige Innentüren, Innentüren mit oder ohne Absenkautomatik, Innentüren im Landhausstil, aus Glas oder doch lieber eine Schiebetür? Die richtigen Innentüren zu finden, ist nicht immer so einfach. Wie gut, dass es da eine Lösung gibt. Die Firma Bussemas & Pollmeier bietet Ihnen eine umfassende Wohnraumberatung an. Ganz egal, ob Vollsanierung des Eigenheims oder nur der Austausch einiger Türen. Mit den extra geschulten Wohnraumberatern können Sie sich auf eine fachlich kompetente Beratung freuen.

Ob Innentüren u.a. von der Firma Huga oder Westag – während der kostenfreien Wohnraumberatung im eigenen Showroom haben Sie die Möglichkeit, verschiedenste Innentüren zu begutachten und zu vergleichen. Während der Wohnraumberatung werden nicht nur die passenden Innentüren für einzelne Räume und die Vielfalt der Drückergarnituren besprochen. Es erfolgt auch eine detaillierte Erklärung, welche Normen in bestimmten Bereichen erfüllt werden müssen und warum dies von Bedeutung ist. Selbstverständlich steht hier der Wunsch des Kunden im Vordergrund. Geht nicht – gibt’s nicht… Für die Baustoff-Partner ist der Kunde immer noch König.

Natürlich sind auch Innentüren mit Sondermaßen kein Problem. Eine passende Haustür kann auch direkt begutachtet und passend zu dem neuen Wohnkonzept mit ausgesucht werden. Auch hier gibt es eine große Auswahl an Varianten, die Ihnen der Fachberater der Wohnraumberatung gerne vorstellt.

Natürlich können Sie die Wohnraumberatung auch zu anderen Sanierungsthemen rund um Ihre Immobilie in Anspruch nehmen und sich beraten lassen.

Buchen auch Sie sich Ihren kostenfreien Beratungstermin für Ihre individuelle Wohnraumberatung. Klicken Sie hier, und Sie gelangen automatisch zum …

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

