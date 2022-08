Innovative Lösungen mit dreidimensionalen Profilen und Konturen

Weg vom Standard hin zu kundenspezifischen Sonderlösungen. Bei Schlenker Spannwerkzeuge stellen die Kunden die Anforderungen und das Unternehmen liefert die Lösung. Die innovativen Produktlösungen sind nicht nur im Maschinenbau, der Uhren- und Automobilindustrie, sondern auch für Medizintechnik interessant.

Speziell die Medizintechnik stellt besondere Ansprüche an dreidimensionale Profile und Konturen. Durch die 100%ige Inhouse Fertigung bei Schlenker Spannwerkzeuge ist es möglich Spannzangen mit komplexen Konturen durch Hartfräsen, Hartdrehen und Schleifen herzustellen. Auch bei Profilen sind keine Grenzen gesetzt, diese können durch Senk- und Drahterodieren realisiert sowie individuell an das Werkstück angepasst werden.

Schlenker Sonderspannzangen für die Medizintechnik

Schlenker stellt z. B. Spannzangen für Zahnimplantate (Abutments) mit dreidimensionalen Konturen her. Durch die Verwendung der Sonderspannzangen auf Langdrehautomaten anstatt auf hochwertigen Fräsmaschinen, kann die Bearbeitungszeit von Werkstücken deutlich verkürzt und somit die Kosten reduziert werden.

Neben Spannzangen für Zahnimplantate (Abutments) stellt das Unternehmen ebenfalls Spannzangen mit verschiedenen Konturen für unterschiedliche chirurgische Instrumente sowie für Knochenschrauben her. Die Kontur der Knochenschraube wird hierbei exakt in die Spannzange eingebracht, wodurch ein sicheres Spannen ohne Abdrücke realisiert werden kann.

Herstellung von komplexen Profilen und Sonderkonturen

Zur Arretierung von komplexen Profilen und Sonderkonturen kann zusätzlich eine Ausrichtfläche an der Spannzange angebracht werden was allerdings nur in Kombination mit einer Nut im Konus oder Schaft Bereich möglich ist.

Die Spannzangen mit dreidimensionalen Profilen und Konturen werden bei Schlenker Spannwerkzeugen nach 3D-Modellen hergestellt.

Individuelle Lösungen für jeden Bedarf

Wer seine eigene Spannzange mit einem dreidimensionalen Profil oder einer Kontur bestellen möchte, kann sich bei Schlenker Spannwerkzeuge umfassend zu diesem Thema beraten lassen. Die Experten des Schlenker-Teams stehen jedem Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam können so individuelle Lösungen für jeden Bedarf gefunden werden.

Wer mehr zum Thema Spannzangen mit dreidimensionalen Profilen wissen möchte, kann sich hier ausführlich beraten lassen:

https://www.schlenker-spannwerkzeuge.de/kontaktformular/

