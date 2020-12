Innovatives Lernkonzept mit Dandelion-Preis ausgezeichnet

Kreativ durch Corona: Freiburger Unternehmerpaar entwickelt eine digitale Lern-Community

Freiburg, 18.12.2020. Die Geschäftsführenden des Freiburger HRperformance Instituts, Nele Kreyßig und Stefan Lapenat, haben mit ihrem innovativen Lernkonzept “Lunch&Learn” den Dandelion-Preis gewonnen. Lunch&Learn ist eine digitale Kantine, in der sich die Teilnehmenden rund um die Themen Neue Arbeit und Neues Lernen austauschen. Das Netzwerk-Treffen findet jeden Mittwoch von 12:30-13:30 Uhr statt – und ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Schnell auf Lockdown reagiert:

“Entstanden ist die Idee aus der Not heraus”, so Nele Kreyßig. “Am 17. März wurden Corona-bedingt die ersten Reisewarnungen ausgesprochen – und unzählige Veranstaltungen abgesagt. Davon waren auch wir als Weiterbildungsinstitut betroffen, das viel zum Thema Lernen in der Gemeinschaft vermittelt.” Stefan Lapenat ergänzt: “Also haben wir blitzschnell reagiert und innerhalb weniger Tage ein digitales Lernformat entwickelt, um der Gesellschaft eine Möglichkeit zu geben zusammen zu lernen und miteinander in Kontakt zu treten. Am 20. März entstand die Idee, am 22. März war der erste Lockdown – und am 25. März öffneten wir das erste Mal unsere digitale Lunch&Learn Kantine. Wir hatten sofort über 100 Anmeldungen und konnten gar nicht alle in den digitalen Meetingraum hineinlassen, so groß war der Zulauf.”

Learning by Doing, hieß es für das Unternehmerpaar. “Für uns war das Format ja auch ganz neu. Auch wir mussten da erst einmal hineinwachsen”, so Kreyßig. Heute, neun Monate später, blicken Nele Kreyßig und Stefan Lapenat auf eine beachtliche Statistik zurück: 3000 Anmeldungen, über 600 Community-Mitglieder und 39 Lunch&Learn Sessions, die seit März wöchentlich stattfanden. “Anfangs kamen die Inhalte allein von uns – mittlerweile steuert die gesamte Community Themen bei und wir sind lediglich die Gastgeber. Es ist ein starkes und offenes Netzwerk mit Pioniergeist und Lernfreude”, freut sich Lapenat.

Das Format wird zum Geschäftsmodell:

Der Erfolg und die positive Resonanz der Lunch&Learn Community blieb auch Unternehmen nicht verborgen. “Wir bekommen immer mehr Anfragen von Firmen, die Lunch&Learn als internes Lern- und Weiterbildungsformat für die Belegschaft einkaufen möchten”, erklärt Nele Kreyßig und fügt hinzu: “Dass wir mit Lunch&Learn derart erfolgreich sein werden und daraus gar ein Geschäftsmodell entstehen könne, hätten wir nicht gedacht. Natürlich bleibt die digitale Kantine am Mittwoch für unsere Community weiterhin kostenlos.”

Der Dandelion-Award:

Das innovative Konzept und der Erfolg gaben auch den Ausschlag für die Jury, den Dandelion-Preis an das Freiburger Unternehmerpaar zu vergeben. Der Dandelion-Preis ist ein vom Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT e.V.) ins Leben gerufene Award für Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Ausdauer in der Corona-Krise. Dandelion (deutsch: Löwenzahn) steht für Ausdauer und Kraft. Löwenzahn lässt sich nicht unterkriegen und egal wie klein ein Spalt im Pflaster ist – hier kann er wachsen, hier beißt er sich durch. Das Finale der Preisverleihung ist auf YouTube zu sehen (die Vorstellung von Lunch&Learn ab 36:28): https://youtu.be/BjXxA-80aIY

Über das HRperformance Institut:

Das HRperformance Institut wurde 2017 gegründet. Das 15-köpfige Team um die beiden Geschäftsführenden Nele Kreyßig und Stefan Lapenat unterstützt Unternehmen dabei, Organisationskulturen zu entwickeln, denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Mehr Infos: www.hr-performance-institut.de

Kontakt

HRperformance Institut

Jeannette Böcker-Vorlop

Wippertstraße 8

79100 Freiburg im Breisgau

+49 152 5731 3932

jeannette.boecker@hr-pi.de

http://www.hr-performance-institut.de

Bildquelle: @HRperformance Institut