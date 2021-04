Innovatives Webdesign: Die schönsten Webseiten deutscher Unternehmen, vorgestellt von US Media LTD

Sie betreiben bereits eine eigene Webseite und planen ein komplettes Makeover?

Oder Sie möchten sich Anregungen für einen gelungenen Webauftritt holen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Denn wir von US Media LTD stellen Ihnen nachfolgend die schönsten und innovativsten Webseiten deutscher Unternehmen vor.

Diese glänzen nicht nur durch modernes Webdesign, sondern auch durch sehr gute Usability und hochwertigen Content.

Lassen Sie sich durch unsere Bestenliste der schönsten Firmen-Webseiten inspirieren.

Gymondo- Online Fitnesskurse von Yoga bis Cardio-Training

Starten wir direkt mit unserem ersten Beispiel einer gelungenen Firmen-Webseite.

Denn der Gymondo Webauftritt überzeugt durch ein modernes, übersichtliches Design.

Der gezielte Einsatz von Farben und reduzierte Formen unterstreichen die minimalistische Darstellung.

Schöne, ästhetische und motivierende Fotos runden den Gesamtlook gekonnt ab.

Die unkomplizierte Navigation erfolgt durch einen beliebten One-Pager.

Das Nutzenversprechen erfolgt durch eine klare Botschaft, die mithilfe von einfacher Typografie geschickt hervorsticht.

Ein geschickt platzierter Call-to-Action Button auf der Startseite leitet direkt zu einem kostenlosen 7-Tage-Training, das jederzeit kündbar ist.

Dadurch bekommen neue, noch unentschlossene Kunden die Möglichkeit eines schnellen und unkomplizierten Einstiegs.

Wenn Sie Hilfe beim Erstellen einer ähnlichen Firmenhomepage benötigen, helfen wir von US Media LTD gerne weiter.

Lieferando- Online-Lieferdienst für Essen

Mit unserem nächsten Beispiel stellen wir Ihnen eine der beliebtesten Online-Lieferdienst-Webseiten vor.

Lieferando gelingt es mit dem Titelbild, dem Namen und dem einprägsamen Slogan “Zeit, Essen zu bestellen”, dem User sofort zu vermitteln, worum es auf der Webseite geht.

Die zentral platzierte Search-Box mit dem hervorgehobenen Lupen-Symbol auf dem Titelbild leitet den Kunden direkt zum ersten Schritt des Kaufprozesses.

Selbst Nutzer, die das erste Mal den Internetauftritt von Lieferando besuchen, erhalten nach kurzem weiter scrollen eine leicht verständliche Erklärung.

Nivea

Der Unternehmens-Webauftritt von Nivea überzeugt durch eine klare Strukturierung.

Der großzügige Slider sorgt mit hochwertigen Produktfotografien und perfekt gewählten Models für eine positive und sympathische Aufmachung.

Die dezent eingesetzten Farben der Schriften und Fotos unterstreicht auf hervorragende Weise das bekannte Nivea-Marken-Logo.

Um in Sachen Farben und Fotoplatzierung auf Ihrer Firmen-Webseite die optimale Auswahl zu treffen, stehen wir von US Media LTD Ihnen gerne zur Verfügung.

Deutsche Telekom-Telekommunikationsunternehmen

Mit der wohl bekanntesten Unternehmens-Webseiten in Deutschland punktet die Deutsche Telekom.

Das Design überzeugt durch eine perfekte Verbindung von höchster Funktionalität und Schnörkellosigkeit.

Das Logo und die dazugehörige Farbe in grellem Pink sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert bei den Usern.

Ein übersichtliches Menü und ein Slider mit Bildeffekten vervollständigen den stylischen Webauftritt.

Wie Sie unserer Liste der schönsten Unternehmens-Webseiten entnehmen können, besteht ein gelungener Webauftritt aus weit mehr als nur schönen Bildern.

Vielmehr setzen sich herausragende Internetseiten durch ein gekonntes Zusammenspiel aus Design, Kommunikation und Technologie zusammen.

Wenn Sie mehr zum Thema innovatives Webdesign erfahren möchten oder professionelle Hilfe für die Umsetzung eines Webauftritts benötigen, stehen Ihnen unsere Experten von US Media LTD gerne zur Verfügung.

Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

