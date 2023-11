INQA-Coaching nimmt Fahrt auf

Interessierte Unternehmen können sofort starten: In unserer Septemberausgabe 2023 berichteten wir bereits über drei Thüringer Unternehmen, die die attraktive 80%ige Förderung des Programms INQA-Coaching nutzen, um sich im digitalen Wandel zukunftsfest aufzustellen. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Ein Fitnessstudio, ein Orthopädieschuhmacher und eine Hotelgruppe erarbeiten in ca. sieben Monaten konkrete Lösungen für ihre strategischen, arbeitsorganisatorischen sowie personalpolitischen Herausforderungen – unterstützt von einem erfahrenen INQA-Coach. Konkret heißt das: sie konzipieren und erproben neue (Online-)Fitnesskurse und optimieren die Remote-Zusammenarbeit der Trainer*innen, sie verlagern die sensiblen Kundendaten datenschutzkonform in ein Cloudsystem und passen die jeweiligen Prozesse in Produktion und Verwaltung an und sie gelangen durch bereichsübergreifend vernetzte (digitale) Prozesse zu einer besseren Zusammenarbeit, zu attraktiven Produkten und einer ansprechenden Performance.

Wir sind gespannt auf die ersten Ergebnisse, die Anfang 2024 vorliegen und berichten gern darüber. Inzwischen haben sich schon 19 kleine und mittlere Thüringer Unternehmen unterschiedlichster Branchen auf den Weg gemacht. So nutzen nun auch Metallbau- und Heizungsbauunternehmen, Zahnarztpraxen, IT-Dienstleister, Fensterbaufirmen, Steuerberatungsgesellschaften, Bau- und Reinigungsunternehmen sowie soziale Dienstleistungsunternehmen die Beratung durch INQA-Coaching. Viele knüpfen dabei an ihre positiven Erfahrungen im Vorläuferprogramm unternehmensWert:Mensch an. Sie überlegen, ob INQA-Coaching auch zu Ihnen passt und wenn ja, was dann genau zu tun ist?

Strategieberatung für den Mittelstand Fachkräftebindung und -gewinnung sowie Transformation in die Digitalisierung mit dem Förderprogramm INQA-Coaching.

