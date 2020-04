Insektenschutz Fenster – massgenauer Schutz vor Insekten

Insektenschutz Fenster bieten effektiven Schutz vor Insekten – wir bauen massgenaue Fenster in Büro, Wohnung und Keller. Insektenfreie Räume, ohne dass die Fenster geschlossen werden. Fenster mit Insektengittern bietet grossen Komfort – die Räume bleiben fliegenfrei, mückenfei und generell insektenfrei.

Insektenschutz Fenster – Vorteile

Die Fenster ist für jeden Anwendungsfall individuell anpassbar – wir kommen vor Ort und messen exakt aus.

Wir bieten 4 Varianten von Insektenschutz Fenster an.

– Drehrahmenfenster: Ideal für Fenster die man öffnet

– Spannrahmenfenster: Leichte Montage ohne Bohren.

– Rollo: Insektenschutz: Schutz bei Bedarf

– Rollo für Dachfenster: Offen und geschlossen

Material-Qualität

Die Insektenschutz Fenster sind individuell vermasst, von hoher Qualität, hervorragender verarbeitet und für den dauergebrauch sowie für lange Haltbarkeit ausgerichtet. Dennoch achten wir auf ein faires Preis-/Leistungsverhältnis.

Das Ziel der Insektenschutz Fenster mit Insektenschutzgitter ist es, Ihnen einen ruhigen Schlaf, entspanntes Zusammenlegen, effektives Arbeiten in einem insektenfreien Rahmen zu schaffen. Schöpfen Sie aus unserem grossen Sortiment rund um die hochwertigen Fliegengitter-Fenster.

Dank der hohen Passgenauigkeit und leichten Montierbarkeit, ist ein langer Schutz vor Insekten.

Insektenfreie Zufriedenheit garantiert

Die Maschen der Fliegengitter sind lichtdurchlässig und luftdurchlässig. Das Gewebe ist reissfest und fest gegen Durchstossung. Die Insektenschutz Fenster sind ideal gegen Mücken, Fliegen und andere Insekten. Frische Luft ist garantiert.

Sind Sie interessiert für den Einbau von Insektenschutz Fenster ? Wir freuen uns, Sie individuell zu beraten. Nutzen Sie unser praktisches Kontaktformular oder rufen Sie uns für ein persönliches Gespräch direkt an.

Verlassen Sie sich auf unsere kompetente Beratung aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unzähliger zufriedener Kunden.

Die BBinsektenschutz GmbH bietet vielseitige Formen von Insektenschutzvorrichtungen an. Wir sind kompetent, schnell, preiswert und garantieren eine kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort.

Von Rollos und Spannrahmen bis zu Schiebeanlagen für Fenster und Türen – die BBinsektenschutz GmbH bietet marktführende Produkte in über 250 Varianten an.

Firmenkontakt

bb insektenschutz GmbH – Fliegengitter, Insektenschutzgitter für Fenster & Tür, Lichtschachtabdeckun

Bruno Bösch

Toggenburgerstrasse 30

9652 Nesslau-Krummenau

+41 71 912 31 10

info@bb-ins.ch

https://www.bb-ins.ch

