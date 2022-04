Insektenschutzfenster – bbinsektenschutz GmbH

Insektenschutzfenster, Spannrahmen, Drehfenster, Dachfensterrollo, Rollo für Fenster, Insektenschutz für Fenster

Ob Zuhause oder bei der Arbeit – im Sommer ungestört von Insekten sein mit Insektenschutzfenster von bbinsektenschutz GmbH.

Die bbinsektenschutz GmbH setzt beim Insektenschutz und Fliegengitter auf die Qualiätsprodukte auf die Firma Neher. Neher ist führend in Qualität und Innovation.

Die passgenauen Lösungen von Insektenschutzfenster auf Mass bieten Komfort beim Wohnen und bei der Arbeit.

Neher-Insektenschutzgitter werden in alle Arten von Fenstern eingebaut. Alle Produkte werden nach Mass gefertigt, um eine perfekte Passform als Insektenschutzfenster zu gewährleisten, und werden nach Wunsch farblich angepasst.

Spannrahmen

Spannrahmen sind die einfachste Form von kostengünstigen und effektiven Insektenschutzfenster, und mit über 150 Einbaumöglichkeiten gibt es ein Produkt für jede Einbausituation. Alle Insektenschutzfenster werden millimetergenau gefertigt, um einen festen Sitz an allen Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenstern zu gewährleisten. Die meisten Insektenschutzgitter lassen sich leicht montieren, ohne dass Löcher gebohrt werden. Es spielt keine Rolle, ob das Fenster doppelt oder dreifach verglast ist. Fenster mit hohen Türen werden problemlos mit Insektenschutz-Spannrahmen ausgestattet.

Rollos für Fenster

Insektenschutz-Rollos für Fenster sind gut zu bedienen. Wenn die Insektenschutzgitter nicht benötigt werden, zum Beispiel bei kaltem Wetter werden sie in der geschützten Rollokassette verstaut. Wenn Sie einen freien Durchgang um die Insektenschutzfenster herum benötigen, empfiehlt sich ein Insektenschutznetz. Sei es beim Blumengiessen, beim Trocknen von Beeten oder bei der Pflege des Bio-Eimers in der Küche. Insektenschutzgitter sind verfügbar, wenn Sie es brauchen. Unsere Insektenschutzrollos sind mit dem unsichtbaren Transpatec-Gewebe erhältlich.

Drehbarer Rahmen + drehbares Fenster

Pflücken Sie schnell Küchenkräuter oder passen Sie auf die Kinder auf. Diese Insektenschutzfenster sind ideal für Fenster, die geöffnet werden. Schwingfenster und Drehrahmen lassen sich leicht und sanft öffnen und schliessen.

Nehmen Sie Kontakt auf.

3x in Ihrer Nähe:

bbinsektenschutz gmbh

Toggenburgerstrasse 30

CH-9652 Neu St. Johann

Tel. 071 912 31 10

BBinsektenschutz Anstalt

Ober Au 28

FL-9487 Gamprin/Bendern

Tel. +423 230 31 10

bbinsektenschutz gmbh

CH-Tessin TI

Tel. 071 912 31 10

bbinsektenschutz GmbH

Insektenschutzfenster

Die BBinsektenschutz GmbH bietet vielseitige Formen von Insektenschutzvorrichtungen an. Wir sind kompetent, schnell, preiswert und garantieren eine kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort.

Von Rollos und Spannrahmen bis zu Schiebeanlagen für Fenster und Türen – die BBinsektenschutz GmbH bietet marktführende Produkte in über 250 Varianten an.

Keywords:

Fliegengitter, Insektenschutzgitter für Fenster und Türen, Lichtschachtabdeckungen, Pendeltüren

Firmenkontakt

bb insektenschutz GmbH – Fliegengitter, Insektenschutzgitter für Fenster & Tür, Lichtschachtabdeckun

Bruno Bösch

Toggenburgerstrasse 30

9652 Nesslau-Krummenau

+41 71 912 31 10

info@bb-ins.ch

https://www.bb-ins.ch

Pressekontakt

bb insektenschutz GmbH – Fliegengitter – Insektenschutzgitter – Fenster – Tür – Lichtschachtabdeckun

Bruno Bösch

Toggenburgerstrasse 30

9652 Nesslau-Krummenau

+41 71 912 31 10

info@bb-ins.ch

https://www.bb-ins.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.