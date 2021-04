Inspirierende Impulse für den B2B-Vertrieb

In der Online-Seminare-Reihe “Sales-Kompass” der Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner erhalten B2B-Vertriebsführungskräfte und -mitarbeiter wertvolle Impulse für ihre Arbeit im digitalen Zeitalter.

“Sales-Kompass” – unter diesem Label bietet die B2B-Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner (PS&P), Ilsfeld bei Heilbronn, aktuell mehrere Online-Seminare zu Themen an, die zurzeit vielen Vertriebsleitern sowie Verkäufern erklärungsbedürftiger Güter und Dienstleistungen auf den Nägeln brennen. Die ein- bis 1,5-stündigen Kompakt-Seminare geben den Teilnehmern, so Firmeninhaber Peter Schreiber, Antworten auf Fragen, vor denen Key-Accounter, Sales-Teams sowie Führungskräfte im Vertrieb nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell in der von rascher Veränderung geprägten VUKA-Welt stehen. Außerdem erhalten sie in diesen Webinaren inspirierende Impulse und Praxistipps, wie sie aktuelle Herausforderungen meistern.

Nachdem bereits die Online-Seminare zu den Themen “Service verkaufen” und “Vertriebsmanagement” auf eine sehr positive Resonanz stießen, findet am 6. Mai ein Online-Seminar zum Thema Preisverhandlungen statt. Sein Untertitel lautet: “Wer weiß, wie Einkäufer ticken, lässt sich sein Angebot nicht mehr zerpflücken.” Das Zoom-Seminar wird von Peter Schreiber und seinem PS&P-Teamkollegen, dem Ex-Einkaufsleiter Manfred Schmidt geleitet. Manfred Schmid erläutert, wie Einkaufsleiter ticken und wie man für diese zum Wunschlieferanten wird, sodass man von ihnen lukrative Aufträge erhält, obwohl sie über “schwierige Zeiten” klagen.

Zwei Wochen später, am 20. Mai, findet das nächste Zoom-Seminar statt. Sein Titel: “W.A.S. – Web Aided Selling: Klassischer Vertrieb, digital gestützt.” In ihm erläutern die beiden PS&P-Vertriebsberater und -coaches Harald Klein und Carola Repky den Teilnehmern, wie sie die moderne Kommunikations- und Informationstechnologie inklusive Internet und Social-Media nutzen können, um Kontakte zu Neukunden anzubahnen und bestehende auszubauen. Zudem geben sie ihnen konkrete Tipps, wie sie im “neuen Normal im Vertrieb”, bei dem die Online-Kommunikation eine immer größere Rolle spielt, ihren Markt professionell bearbeiten.

Ein weiteres Online-Seminar mit dem Titel “Neukunden gewinnen – Lust auf Akquise” findet am 26. Juni statt. In ihm stellen die beiden Vertriebsberater Manfred Schmidt und Harald Klein den Teilnehmern Strategien vor, wie man in der VUKA-Welt den Markt pro-aktiv bearbeitet; also nicht nur auf Marktveränderungen sowie veränderte Kundenwünsche reagiert, sondern diese aktiv nutzt, um sich bei Zielkunden als attraktiver Partner zu profilieren und Business-Beziehungen zu ihnen auf- und auszubauen.

Den Zugangscode für die Online-Seminare der Sales-Kompass-Reihe von Peter Schreiber & Partner erhält man für 49 Euro (+ MwSt.) pro Termin und Teilnehmer. Nähere Infos zu den Inhalten und zur Registrierung finden Interessierte auf der Webseite der Vertriebsberatung (www.schreiber-training.de) unter dem Stichwort “Impuls-Webinare” in der Rubrik Seminare (www.schreiber-training.de/seminare/impuls-webinare). Sie können jedoch auch das Team von PS&P direkt kontaktieren (Tel.: +49 7062/96 96 8; Mail: zentrale@schreiber-training.de).

PETER SCHREIBER & PARTNER ist ein Trainings- und Beratungsunternehmen. Es unterstützt Hersteller von Investitionsgütern und Anbieter von industrienahen Dienstleistungen beim Formulieren sowie Umsetzen ihrer Vertriebs- und Marktbearbeitungsstrategie. Außerdem vermittelt es deren Mitarbeitern, die für einen erfolgreichen Vertrieb erforderlichen Fähigkeiten.

Inhaber des 1997 gegründeten Unternehmens ist Peter Schreiber. Der Diplom-Betriebswirt (BA) ist Autor des Buchs “Das Beuteraster – 7 Strategien für erfolgreiches Verkaufen” (Orell Füssli Verlag). Er wurde vom Zentrum für Unternehmungsführung (ZfU), Zürich, für das er regelmäßig Seminare u.a. zum Thema Preisgespräche durchführt, für seine Referententätigkeit mit dem “Teaching Award in Gold” ausgezeichnet.

