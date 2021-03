INSTA: ERNEUT TOP 100 IN SACHEN INNOVATION

Der Elektronik-Spezialist aus Lüdenscheid misst sich mit den ganz Großen der deutschen Wirtschaft – und beweist Klasse in Sachen Forschung und Entwicklung.

Die Insta GmbH gehört auch 2021 zu den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands – und dies nach 2018 und 2019 nun schon zum dritten Mal. Das Unternehmen ist ein Business-to-Business Servicespezialist für die Entwicklung von Elektroniklösungen und deren wirtschaftlicher Produktion. Der Berufung des Unternehmens in die Top 100-Liste liegt ein wissenschaftliches Verfahren zugrunde, das vom österreichischen Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und seinem Team vom “Institut für Entrepreneurship und Innovation” der Wirtschaftsuniversität Wien entworfen wurde. Dabei wurde unter anderem bewertet, wie stark bei dem Lüdenscheider Unternehmen Innovationen das Ergebnis eines strategischen Prozesses und damit Teil der Firmenkultur sind. Mentor des TOP 100-Auswahlverfahrens ist der renommierte Wissenschaftsautor Ranga Yogeshwar.

Die Insta GmbH, die in diesem Jahr den 50. Unternehmensgeburtstag feiert, kann auf eine ausgeprägte Forschungs- und Entwicklungscharakteristik verweisen. Das Besondere daran: Insta beherrscht nicht nur die Entwicklung von Elektronikkomponenten für Businesskunden, sondern auch deren wirtschaftliche Fertigung auf modernsten Produktionsanlagen in einem weiten Mengenspektrum ab kleinsten Losgrößen. Die Gründung des Unternehmens vor 50 Jahren fällt nicht zufällig mit dem Eintritt der Elektronik in die Hauselektrik zusammen – damals hatte Insta den elektronischen Dimmer für Lichtschalter entwickelt. Heute entwickelt und fertigt Insta Elektronikkomponenten für nahezu alle Industrien – von Echtzeitsteuerungen für das Transportwesen bis zur smarten Bedienung von Jalousien oder Garagentoren. Von Maschinenbau über smarte Lichtschalter bis zu neuartigen Beleuchtungslösungen wie der Lichtsteckdose. Damit hat sich das Unternehmen weltweit als outgesourcte Entwicklungsabteilung und High-Tech-Zulieferer von Elektronikkomponenten etabliert.

Insta patentiert jährlich mehr als 20 eigene Erfindungen und hält über 120 aktive Patente, was für ein Unternehmen dieser Größenklasse eine bemerkenswerte Menge darstellt. Geschäftsführer Alexander Burgbacher freut sich über den Award: “Die nunmehr dritte Auszeichnung mit dem Top 100-Award ist für uns eine große Ehre und zugleich eine Bestätigung unseres Kurses durch eine neutrale, wissenschaftliche Institution. Sie zeigt: Innovation ist in unserer Unternehmens-DNA fest verankert. Wir sehen darin einen Prozess der ständigen Weiterentwicklung und des lebenslangen Lernens unseres Teams.”

Die Insta GmbH ist ein Elektronikspezialist mit Sitz in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen ist Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungszentrum für digitale Vernetzung in der Gebäudetechnik – und Thinktank für die Zukunft der Gebäudeautomation. Mit rund 500 Mitarbeitern erwirtschaftet die Insta GmbH etwa 75 Millionen Euro Umsatz mit Produkten und OEM-Komponenten: vom Dimmer für LED-Leuchten bis hin zu Lösungen rund um das Internet of Things (IoT). Seit 50 Jahren ist Insta ein Spezialist in der Gebäude- und Lichtautomation. Als Mitbegründer der KNX Association weiß Insta um die Wichtigkeit eines einheitlichen KNX-Standards, um eine problemlose Verknüpfung der verschiedenen Komponenten in der Heim- und Gebäudeautomation sicherzustellen. Insta wurde 1970 als technologiegetriebenes Joint Venture von deutschen Steckdosen- und Schalterherstellern gegründet – bis heute sind die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (Radevormwald) und Albrecht Jung GmbH & Co. KG (Schalksmühle) je zur Hälfte die Gesellschafter des Unternehmens.

