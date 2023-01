Intelligente Assistenz-Systeme (IAS) in der Pflege

Bestehende Schwesternrufanlagen zukunftsfähig aufwerten

Isernhagen/Hannover – Fachkräftemangel, knappe Zeit- und Geldbudgets und die Verminderung von Risiken gehören in der Pflege zu den täglichen Herausforderungen. Eine Lösung zur Entlastung der Pflege unter Berücksichtigung der Ansprüche der Pflegebedürftigen sind Intelligente Assistenz-Systeme.

Mit den Modulen zur vernetzten Kommunikation werden bestehende Schwesternrufanlagen ganz einfach und kostengünstig aufgewertet. Vielfältige aktive und passive Signalgeber können an das bereits vorhandene System angeschlossen werden. Dadurch ergeben sich flexible neue Einsatzmöglichkeiten, die den Pflegealltag für alle Beteiligten stressfreier und angenehmer machen. Die Mitarbeiter in der Pflege werden entlastet, gleichzeitig wird den Bewohnern der Institution eine große Bewegungsfreiheit ermöglicht.

„Mit unseren aktiven und passiven Funk-Signalgebern können wir Einrichtungen sehr unkompliziert dabei helfen, mehr Sicherheit für Bewohner und Personal zu ermöglichen. Sie sind eine echte Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen, die aus guten Gründen nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet werden. Wir haben schon Rufanlagen bis zurück in die 1980er Jahre mit unseren Intelligenten Assistenz-Systemen ergänzt und auf Stand gebracht“ so Ralph Meyer, Verfahrenspfleger nach dem Werdenfelser Weg bei RUSSKA / Ludwig Bertram GmbH.

Interessierte finden weitere Informationen zu diesem Thema unter ias.russka.de

Hochauflösendes Bildmaterial zum Herunterladen unter: tower-pr.com/russka

Über RUSSKA – Ludwig Bertram GmbH

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

