Intelligente Automatisierung von Blue Prism jetzt im AWS Marketplace verfügbar

Neue Angebote ermöglichen sofortigen Zugriff auf intelligente Digital Worker und AWS Machine Learning Service

München – 2. Dezember 2020 – Blue Prism (AIM:PRSM) hat heute die Verfügbarkeit der Blue Prism-Software für intelligente Automatisierung im AWS Marketplace bekannt gegeben. Dies eröffnet Kunden von Amazon Web Services (AWS) und Blue Prism eine weitere Möglichkeit zur Automatisierung in der Cloud.

Das Angebot umfasst die Blue Prism-Lösung auf einer AMI-Instanz (Amazon Machine Image) mit einer festen Anzahl Digital Worker sowie Konnektoren für die Machine-Learning-Funktionen Amazon Textract, Amazon Rekognition und Amazon Comprehend. Die erweitere Zusammenarbeit baut die bestehenden Beziehungen zu AWS weiter aus und unterstreicht die Cloud-First-Strategie des Unternehmens für intelligente Automatisierung.

“Das Angebot im AWS Marketplace erleichtert es Kunden, Digital Worker mit integrierten AWS-Machine-Learning-Fähigkeiten zu ihrem Baukasten für intelligente Automatisierung hinzuzufügen, Lösungen schnell auf AWS bereitzustellen und die konsolidierte Rechnungsstellung über ihre AWS Enterprise-Verträge zu nutzen”, erklärt Linda Dotts, Chief Partner Strategy Officer von Blue Prism. “Kunden können ganz einfach auf dem AWS-Marktplatz einkaufen und ihre Reise in Richtung intelligente Automatisierung mit nur einem Klick fortsetzen, indem sie Digital Worker nach Bedarf in Betrieb nehmen – ohne Aufwand oder Zusatzkosten für die Einrichtung der zugrunde liegenden Infrastruktur.”

Das Angebot von Blue Prism im AWS Marketplace bietet Kunden eine einfache Möglichkeit, Lizenzen für Digital Worker zu erwerben und schneller mit der Automatisierung über AWS zu beginnen. Es umfasst:

– Enterprise-Lizenz von Blue Prism für 1, 3 oder 5 Digital Worker für ein Jahr mit der Möglichkeit, bei Bedarf weitere hinzuzufügen. Die Digital Worker besitzen integrierte Fähigkeiten von AWS Machine Learning:

– > Amazon Comprehend: Ein Service zur Verarbeitung natürlicher Sprache, der maschinelles Lernen nutzt, um Informationen und Beziehungen in Texten zu finden.

– > Amazon Rekognition: Ein Service, mit dem Benutzer ganz einfach Bild- und Videoanalysen zu ihre Einsatzszenarien hinzufügen können, die auf eine bewährte, hoch skalierbare Deep-Learning-Technologie setzen und keine Fachkenntnisse im maschinellen Lernen erfordern.

– > Amazon Textract: Ein vollständig verwalteter Machine-Learning-Service, der automatisch gedruckten oder handschriftlichen Text und andere Daten aus gescannten Dokumenten extrahiert und mehr leistet als einfache optische Zeichenerkennung (OCR), um Daten aus Formularen und Tabellen zu identifizieren, zu analysieren und zu erfassen.

– Zugang zu Ressourcen, Tutorials und Schulungsmaterialien, die Prozessabläufe und mögliche Automatisierungen demonstrieren. Benutzer benötigen für den Einstieg lediglich ein AWS-Konto.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Blue Prism mit AWS finden Sie hier.

Blue Prism ist weltweit führend in der intelligenten Automatisierung für Unternehmen und transformiert ihre Arbeitsweisen. Blue Prism unterstützt Benutzer in über 170 Ländern in mehr als 2.000 Unternehmen, darunter Fortune 500 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die mit neuen Arbeitsweisen Werte schaffen, Effizienz gewinnen und Millionen ihrer Arbeitsstunden anderweitig nutzbar machen. Unsere Digital Workforce ist intelligent, sicher, skalierbar und für alle zugänglich; sie gibt Menschen Zeit, Arbeit neu zu definieren. Die Vision von Blue Prism besteht darin, eine Digital Workforce für jedes Unternehmen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blueprism.com Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @blue_prism und auf LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. “Blue Prism”, das “Blue Prism”-Logo und das Prism Device sind Marken bzw. eingetragene Marken von Blue Prism Limited und seiner Vertragspartner. Alle Rechte vorbehalten.

Firmenkontakt

Blue Prism

Paul Taylor

Theatinerstrasse 11

80333 München

+44 (0)7480 777770

paul.taylor@blueprism.com

http://www.blueprism.com

Pressekontakt

Storymaker Agentur für Public Relations GmbH

Inka Hause

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

07071

938720

info@storymaker.de

http://www.storymaker.de