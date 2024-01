Internationale Expertise für K&P Brand Concept

Giuseppe Faranna ist neuer Geschäftsführer der renomierten Marken & Lizenz Agentur

Die renommierte Lizenzagentur K&P Brand Concept GmbH mit Fokus auf Lifestylemarken gibt bekannt, dass ab dem 1. Januar 2024 Herr Giuseppe Faranna als neuer Geschäftsführer das Team verstärken wird.

Herr Faranna, zuvor als Vice President bei der Sportmarke HEAD tätig und mit umfangreicher Erfahrung als Director bei der weltweit agierenden Lizenzagentur IMG, wird K&P Brand Concept dabei unterstützen, seine internationalen Aktivitäten im Bereich der Lizenzvermittlung weiter auszubauen.

Mit dieser strategischen Personalentscheidung stärkt K&P insbesondere seine Position im internationalen Lizenzgeschäft. Giuseppe Faranna bringt als anerkannter Experte wertvolles Know-how in die Unternehmensführung ein, um das Markenportfolio von K&P auf globaler Ebene zu erweitern.

Guido Koch, geschäftsführender Gesellschafter von K&P, äußert sich erfreut über die Neubesetzung: „Die Verpflichtung von Giuseppe Faranna ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir sind überzeugt, dass seine Expertise und Netzwerke dazu beitragen werden, unsere Markenkooperationen zu stärken und unser internationales Profil zu schärfen.“

Giuseppe Faranna selbst zeigt sich begeistert über die neue Herausforderung: „K&P ist ein hoch angesehenes Unternehmen in der Branche, das sich auf Lifestylebrands konzentriert.

Die persönliche und fokussierte Beratungsleistung von K&P ist einzigartig in der Lizenzbranche. Ich freue mich darauf, Teil dieses leistungsstarken Teams zu sein.“

Auch Hans-Gerd Kierdorf, Gründer und langjährige Geschäftsführer von K&P Brand Concept, sieht optimistisch in die Zukunft des Unternehmens. Er betont:“ In der Zusammenarbeit werden wir gemeinsam innovative Wege einschlagen und unser Portfolio global stärken, um den kontinuierlich steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.“

Die K&P Brand Concept GmbH entstand aus der früheren Kierdorf & Partner GbR und wurde von Hans-Gerd Kierdorf und Guido Koch gegründet. Neben der Vermittlung von Lizenzpartnerschaften für Lifestyleprodukte umfasst das Portfolio auch drei eigene Marken, die in Lizenz vertrieben werden.

Die K&P Brand Concept GmbH ist zum 01.01.2017 aus der Kierdorf & Partner GbR hervorgegangen und gilt heute als eine der erfolgreichsten Lizenzagenturen mit dem Fokus auf Fashion und Lifestyle.

Die Kierdorf & Partner GbR wurde 1983 von Hans-Gerd Kierdorf gegründet – zunächst mit dem Schwerpunkt auf Marketingconsulting und Personalresearch in der Schuhindustrie. Den Startschuss für eine Lizenzagentur bildete 1992 die Idee des Gründers, einen Namen aus der Bekleidungsbranche auf Schuhe zu transferieren, um einem noch kleinen Schuhhersteller zu mehr Attraktivität und Bekanntheit seiner Produkte zu verhelfen. Aufgrund des schönen italienischen Klangs fiel die Wahl auf bugatti, eine Marke, die einem ostwestfälischen Bekleidungsunternehmen gehört. bugatti ist heute eine Lifestylemarke und gehört mit 15 Lizenzen zu den erfolgreichsten Lizenzmarken in der Modebranche – in Europa und zunehmend auch in weltweiten Märkten.

Als langjähriges Mitglied in der weltweit agierenden Licensing Industry Merchandisers´Association (Lima) erhielt Kierdorf & Partner 2012 den Lima- Award als beste Lizenzagentur.

