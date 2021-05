Internationaler Zoom Hack Slam: 312 Life Hacks in 10 Minuten

312 Menschen teilen ihr Wissen

Erstmals fand an diesem Wochenende der internationale Zoom Lifehack Slam statt. 312 Speaker*innen aus 17 Ländern nahmen am 30. Mai am 1. internationalen Zoom Life Hack Slam teil und stellten damit einen Weltrekord auf.

Jeder Teilnehmer konnte seine Botschaft, seine Ideen und Tipps mit den anderen Zuhörern teilen.

Initiator und Organisator war der bekannte Sprecher und Autor Hermann Scherer.

Anstatt eigenes Wissen und Erfahrungen für sich zu

behalten, stand genau das Gegenteil im Mittelpunkt

dieses Events: Das teilen von Wissen.

Die Themenvielfalt war riesig:

Lifehacks, Tipps und Tricks aus den Bereichen Medizin,

Ernährung, Finanzen, Marketing, Bildung, Computer, Recht,

Gesellschaft, Lifestyle, Wellness, Dienstleistungen, Kunst,

Kultur, Wissenschaft, Sport, Event, Tourismus, Umwelt,

Mode, Internet, Logistik, Elektronik und E-Commerce,

Familie, Kinder, Technik wurden geteilt.

Teilnehmer*innen aus 17. Ländern, u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Bulgarien, Finnland, Italien, Schweiz, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Marocco, Tschechien, England, Polen, Russland stellten diesen Weltrekord im online Lifehacking auf.

Auch sprachlich war es international: Neben deutsch gab es Lifehacks auf Kroatisch, Französisch und natürlich auch Englisch!

Einer der Teilnehmer und somit auch Weltrekordinhaber ist Thomas Runge. Der Vertriebsexperte und Managementtrainer aus Schleswig- Holstein, selbst 2-facher Sieger und Weltrekordinhaber in internationalen Speaker Slams, war nach nur 3 Minuten startklar.

“Vertrieb nach Corona wird nicht mehr der gleiche sein, es wird alles viel hybrider.” So der Vertriebs- und Führungsexperte, der in seinem Hack den begeisterten Zuhörern erklärte, was sowohl im persönlichen Gespräch, als auch in einem Onlinegespräch zwingend zu beachten ist.

Ansprechpartner:

Thomas Runge

Luisenstrasse 3

23714 Bad Malente

0176-10773786

anfrage@rivalcoach.de

Thomas Runge ist Vertriebsexperte, Führungskräfte und Managementcoach tätig.

