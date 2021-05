Internationaler Zoom-Hack-Slam und ein Weltrekord!

Siebzehn Länder, vier Sprachen, 312 Menschen, ein Hack. Mit dabei: die Skin Expertin Melanie May aus Morscheid.

Worum ging es? 312 Menschen teilen ihr Wissen und fassen es während einem Live-Zoom-Meeting zusammen. Unter der Federführung von Hermann Scherer haben die Teilnehmer nur eine Minute Zeit, ihre Kompetenz, ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Expertise aus allen möglichen Bereichen zu teilen und auf diese Weise einen Weltrekord aufzustellen.

Melanie May sprach in den ihr zur Verfügung stehenden sechzig Sekunden über die Möglichkeiten, was man für eine gesunde Haut tun kann.

Am Ende war es geschafft: der erste Weltrekord zum internationalen Zoom-Hack-Slang!

Innovative und wirksame Behandlungsmethoden mit sofort sichtbaren Ergebnissen!

Kontakt

Medical Beauty Institut

Melanie May

Im Kirtel 2

54317 Morscheid

065009131914

info@medicalbeautyinstitut.de

http://www.medicalbeautyinstitut.de

