internet-klinik.de: Bereits hunderte Fachärzte mit innovativen Therapieverfahren registriert

Bad Homburg, 31. Juli 2020 – Nach knapp drei Monaten verzeichnet das Portal internet-klinik.de bereits über 300 registrierte Mediziner, die sich auf moderne Therapieverfahren spezialisiert haben und listet in der Suche die wichtigsten Behandlungsangebote, Schwerpunkte und Auszeichnungen der jeweiligen Praxis auf. Die Seite hilft Patienten, schneller und gezielter den passenden Spezialisten mit der richtigen Behandlungsstrategie für seine Beschwerden zu finden. Der Nutzer erhält ausführliche Angaben zu ortsnahen Fachärzten sowie aktuelle Informationen über moderne Therapieverfahren und ihre Anwendung. Neben einer Online-Terminanfrage kann der Patient auch über die Telefon-Hotline einen Termin vereinbaren. Rückfragen können auch direkt über den Chat beantwortet werden.

Als Schnittstelle zwischen modernen Therapieverfahren, Ärzten und Patienten ist es internet-klinik.de wichtig, über aktuelle medizinische Erkenntnisse zu informieren. Viele neue Behandlungsmethoden bieten dem Patienten entscheidende Vorteile: Sie sind oft deutlich schonender als die gängigen Methoden und der Heilungsprozess ist kürzer. Der Patient kann schneller wieder in den Alltag einsteigen. Anstatt sich bei herkömmlichen Therapieverfahren stationär behandeln zu lassen, ermöglicht beispielsweise die minimal-invasive Chirurgie unter Anwendung z.B. eines Lasers bei Krankheitsbilden wie Krampfadern oder Hämorrhoiden eine ambulante Behandlung ohne Vollnarkose. Besonders positiv ist dieser Aspekt unter der Berücksichtigung der aktuellen Corona-Pandemie zu beurteilen. Da bei diesen minimalinvasiven Verfahren meist nur ein kleiner Schnitt erforderlich ist, sinkt das Risiko auf Vernarbung oder Infektionen, im Vergleich zu klassischen Operationen, deutlich. Auch schmerzhafte Schwellungen und ähnliche Symptome treten deutlich seltener auf. Ziel der Internet-Klinik ist es, diese innovativen Therapieverfahren bekannt zu machen und die Patienten in die Lage zu versetzen unkompliziert Fachärzte zu finden.

Das Spektrum der registrierten Fachärzte ist breit gefächert. Neben Spezialisten in den Bereichen Venenheilkunde (Phlebologie), Enddarmkunde, (Proktologie), Dermatologie, Chirurgie finden sich auch Ärzte der Urologie, Gynäkologie, der ästhetischen Medizin und nicht zuletzt der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Das Spektrum der Fachgebiete und Ärzte wird ständig erweitert und ausgebaut. Neben den essenziellen Informationen zur Spezialisierung und den Möglichkeiten zur Terminvereinbarung ist in der Schnellübersicht nun auch die Video-Sprechstunde des Arztes vermerkt, soweit der Arzt sie anbietet. Die Vermittlung der Patienten an den passenden Arzt ist für beide Seiten gebührenfrei.

Über internet-klinik.de:

Das kostenlose Online-Portal www.internet-klinik.de wurde aufgebaut, um Patienten das schnellere Auffinden von Fachärzten verschiedener Behandlungsbereiche zu erleichtern. Der Start erfolgt im April 2020. Ärzte profitieren davon, dass die Patienten zielgerichteter zu ihnen finden. Auf internet-klinik.de können Patienten über den Button Arztsuche bzw. die telefonische Hotline einen Termin bei einem Facharzt in ihrer Nähe online suchen und einen Wunschtermin angeben. internet-klinik.de ermittelt über ihre Datenbank eine passende Praxis, kann auf Wunsch einen individuellen Termin für den Patienten vereinbaren und übernimmt die Terminabstimmung mit der Praxis und dem Patienten. Für die Vermittlung eines Termins über www.internet-klinik.de fallen sowohl für die Patienten als auch die kooperierenden Ärzte keine Gebühren an. Eine Möglichkeit zur Erst-Beratung des Patienten via Internet wird in Absprache mit den jeweiligen Ärzten auf der Internetplattform implementiert. internet-klinik.de ist über diese Unterstützung hinaus für alle Ärzte, Fachbereiche und modernen Therapieansätze offen.

