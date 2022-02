Interview: Coaching für Führungskräfte auf Teneriffa

Der wandelnde Arbeitsmarkt zwingt alte Prinzipien in die Knie und macht vor, wie sehr lösungsorientiertes Vorgehen den Unternehmenserfolg absichert.

INTERVIEW:

Teneriffa Coaching – fachlich, wissenschaftlich, praxisnah

Im Rahmen seiner Arbeit als Psychologe geht Thomas Eckardt der Frage, nach wie sich verändernde Führungsstile und erforderliche Führungskompetenzen auf die digitale Welt auswirken. Hierbei legt der in Solms tätige Buchautor viel Wert auf erkennbaren Praxistransfer. Im Gespräch erklärt er, wie Führungspersönlichkeiten im Kontext des wirtschaftlichen Anpassungsdrucks agieren sollten und trotzdem selbst ein Stück weit Coach sein müssen. Er selbst hat dafür den perfekten Ort gefunden: die Kraftinsel Teneriffa mitten im Atlantik.

Interviewer:

Herr Eckardt, sie sagen die aktuellen Herausforderungen von Führungskräften sind ohne Unterstützung schwer stemmbar. Warum und was hat sich in den vergangenen Jahren so dramatisch verändert?

Thomas Eckardt:

Immer rasantere Beschleunigungen von Arbeitsprozessen und wirtschaftliche Zwänge stellen Führungskräfte vor neue Aufgaben. Hinzu kommt, dass sich jede noch so perfekte Führungspersönlichkeit in bestimmten Phasen selbst entwickelt und ihre Stärken als auch Schwächen reflektiert. Dieser dynamische Prozess muss allen Kräften gerecht werden – die Balance zwischen Verantwortung, Team und Mitarbeiterförderung hat an Tempo zugelegt.

Interviewer:

Sie sagen, Coaching auf Augenhöhe hilft individuelle Maßnahmen wesentlich rascher umzusetzen. Wieso ist dieser Aspekt ein zentraler Erfolgsgarant?

Thomas Eckardt:

Nur mit Offenheit gegenüber neuen Lösungsansätzen gelingt die innere Weiterentwicklung. Das gewählte Medium zur Wissensvermittlung spielt keine Rolle, viel wichtiger ist es, ein neues Gleichgewicht entstehen zu lassen und Schwächen bewusster zu erkennen.

Thomas Eckardt gewährt faszinierende Einblicke in die psychologischen Zusammenhänge der Erfolgsintelligenz. Mehr Informationen zu der erfolgreichen Bücherserie von Thomas Eckardt und dem Faktor Erfolgsintelligenz im Alltag erhalten Sie hier.

Thomas Eckardt ist bekannt als Autor von zahlreichen Erfolgsratgebern. Bereits länger als drei Jahrzehnte unterstützt er Fach- und Führungskräfte beim Erreichen ihrer Ziele.

Als diplomierter Psychologe und Coach legt er besonderen Wert auf die Individualität seiner Klienten und Leser. Eckardt hält nichts von 08/15 Coaching.

Er entlockt jedem einzelnen seine besonderen Stärken und findet Führungsqualitäten, die wichtig für die Umsetzung der eigenen Visionen sind. Er selbst bliebt sich dabei immer treu. Er ist freiberuflich für verschiedene Unternehmen und Manager tätig, die die eingefahrenen Gleise verlassen wollen.

„Auf zu neuen Ufern“ könnte seine Wortschöpfung sein.

Mit dem Buch wechselt er das Thema, zumindest auf den ersten Blick. Seine eigenen Inhalte wendet er konsequent auch im eigenen Leben an und daher hat er sich einen seiner Träume erfüllt. Zum 60. Geburtstag gönnt er sich eine Weltreise und setzt damit einen Plan um. „Erfolg ist menschlich“ beweist er sich und Anderen, indem er genau das unternimmt, was er will.

Ohne Wenn und Aber gestaltet er sein Leben nach seinen eigenen Vorgaben. Das Ergebnis ist der Bericht seiner Reise. Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Ratgeber, Reportage und Unterhaltung. Charismatisch, empathisch und motiviert ist der Mensch Thomas Eckardt. Genauso wirkt sein Buch. Seine Stärke, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Projekte auf die Zielgerade zu bewegen, nutzt er für sich und macht sich auf den Weg.

Er belohnt sich mit der Weltreise, für die er genau 60 Tage braucht, für sein Lebenswerk. So, wie er seine Leser und Klienten immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Anerkennung der eigenen Leistung ist, lebt er selbst.

Diplom-Psychologe Thomas Eckardt hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei vergisst er seine eigene Person nicht. Ein authentischer Autor mit dem richtigen Gespür für seine Fans, so könnte Eckardt beschrieben werden. Er bleibt am Ball, indem er Augenhöhe und Respekt lebt. Wer sich näher mit dem Autor befassen will, der in keine Schublade passt, sollte sich seine Theorie von der „Erfolgsintelligenz“ zu Gemüte führen.

Schnell wird die Leserschaft merken, dass seine erfrischende und unkonventionelle Art nicht nur bei leichten Themen wie einer Reisebeschreibung überzeugt. Seine Art, umfangreiche Themen auf eine sehr gefällige Art zu behandeln, lässt auch anstrengende Themen wie Führungskompetenz locker daherkommen.

Bei Eckardt gibt es keine Geheimnisse. Als Autor befindet er sich inmitten seiner Leserschaft und teilt sein Wissen gern und großzügig. Thomas Eckardt motiviert mit seinem Buch über seine Weltreise dazu, die eigenen Visionen umzusetzen. Er ist eine Ermutigung und lässt den Leser auf jeder Seite spüren, dass er ihm zutraut, die eigenen Träume wahr werden zu lassen.

