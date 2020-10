investify TECH erweitert Führungsgremium um RegTech-Spezialisten

Der Technologie- und Regulatorik-Provider investify hat seinen Verwaltungsrat um ein prominentes Mitglied erweitert. Die Aufsichtsbehörde CSSF muss die wichtige Personalie jetzt noch genehmigen.

Georges Bock, von 1991 bis 2018 bei KPMG Luxemburg und seit 2018 Mitglied des Führungsgremiums von Governance.com, wird die RegTech-Expertise von investify TECH weiter ausbauen und zugleich am Unternehmenssitz in Luxemburg sein umfassendes Netzwerk zum Ausbau der B2B-Aktivitäten nutzen.

Georges Bock, der seine Aufgabe als Chief Strategy Officer bei Governance.com auch weiterhin wahrnehmen wird, freut sich, dass er von den Wasserbilliger Experten für die Digitalisierung der Finanzbranche angesprochen wurde: “investify hatte ich seit der Gründung im Jahr 2015 immer auf dem Schirm, weil es das erste Tech-Unternehmen mit individueller digitaler Vermögensverwaltung war und das erste volldigitale Kunden-Onboarding im Markt angeboten hat. Die Weiterentwicklung zum B2B-Partner für Banken und Finanzdienstleister erfolgte konsequent und ist dank erstklassiger Technologie und ausgezeichneter Reputation in Deutschland bereits sehr erfolgreich. Kunden schätzen den sowohl modularen als auch ganzheitlichen Ansatz bei verschiedenen Compliance-Lösungen, vom Client Onboarding über die Geldwäscheprävention bis zur MiFID-Überwachung. investify bedient einen absoluten Zukunftsmarkt, dies finde ich spannend”, so Bock in einer Stellungnahme.

investify konnte in den vergangenen Monaten namhafte B2B-Kooperationen bekanntgeben – weitere folgen in naher Zukunft. Bock weiter: “Das Geschäftsmodell ist zudem komplementär zu den Lösungen, die wir bei Governance.com entwickeln.” Die Personalie Georges Bock untermauert die Geschäftsstrategie von investify, wo Outsourcing-Aktivitäten zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion neben der Bereitstellung von Technologie für das Investmentgeschäft immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Beide Unternehmen tragen dazu bei, den Luxemburger Finanzplatz in eine Führungsrolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt zu bringen. Christian Kratz, Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsführung von investify, betont die ausgezeichneten Voraussetzungen für Unternehmen wie investify in Luxemburg. Ein Verwaltungsrat, der den Luxemburger Markt versteht, ist die logische Konsequenz. Kratz weiter: “Georges Bock wird uns nicht nur inhaltlich voranbringen, sondern auch dabei unterstützen, in Luxemburg stärker zu werden und Wurzeln zu schlagen. Bisher stammen unsere B2B-Kunden noch alle aus Deutschland.”

Georges Bock abschließend: “Luxemburg hat in seiner FinTech-Szene ein paar echte Perlen mit zukunftsweisenden Geschäftsmodellen. investify ist eine davon und hat die Leistungsfähigkeit seiner Technologie schon mehrfach unter Beweis gestellt. Auch das Team hat mich überzeugt, ich freue mich daher schon sehr, zusammen mit investify den Luxemburger Markt zu erobern.”

Über investify

investify ist ein luxemburgischer Technologie- und Regulatorik-Provider. Die investify iP3-Plattform wurde geschaffen, um die aktuellen Herausforderungen im Investmentgeschäft technologiebasiert zu lösen ( www.investify.com/b2b). investify übernimmt somit eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt. Das Leistungsspektrum der White-Label-Plattform beinhaltet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktkundengeschäft als auch hybride Lösungen, die in der persönlichen Beratung eingesetzt werden. Im Fokus stehen digitale Vermögensverwaltungen, Robo Advisory, Anlageberatungsstrecken und innovative Spartools. Zu den Kunden von investify zählen Financials wie Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen, aber auch Non-Financials wie Finanzportale und Technologieunternehmen.

Über Georges Bock

Georges Bock war von 1991 bis 2018 bei KPMG Luxemburg, seit 2000 als Partner und seit 2005 in verschiedenen leitenden Funktionen, u. a. als European Head of Financial Services Tax und Sector Lead Banking. Als Managing Partner leitete er von 2012 bis 2016 KPMG Luxemburg und war Board Member bei KMPG Europe. Er war Verwaltungsratmitglied von ALFI (Fondsverband) und ABBL (Bankenverband). Er ist seit 2018 Board Member, Geschäftsführungsmitglied und Chief Strategy Officer von Governance.com, einem RegTech mit Sitz in Luxemburg.

