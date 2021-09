Inyova erleichtert ab sofort den Einstieg ins Impact Investing

Nachhaltige Investments und Altersvorsorge mit Wirkung sind jetzt bereits ab 100 Euro möglich

– Schon mit 100 Euro können Anleger*innen bei Inyova aktive Teilhaber*innen an nachhaltigen Unternehmen werden

– Bruchteilaktien ermöglichen eine hohe Diversifikation auch bei niedrigen Einlagesummen

– Niederschwelliger Zugang zum Impact Investing fördert Nachhaltigkeitswende

Frankfurt am Main, den 27.09.2021 – Impact Investing mit kleinen Beträgen: Ab sofort können Anleger*innen bei Inyova schon mit einem einmaligen Investment von 100 Euro in nachhaltige Unternehmen investieren. “Damit erleichtert Inyova Erst- und Kleinanleger*innen den Zugang zu einer transparenten und hoch personalisierten Geldanlage. Mit dieser werden sie zugleich aktive Teilhaber*innen an Unternehmen, Produkten und Lösungen, die etwas in den Themenfeldern bewirken, die den Anleger*innen individuell wichtig sind”, erklärt Dr. Tillmann Lang, CEO von Inyova.

Dass der Mindestbetrag für eine einmalige Anlage nun schon bei 100 Euro statt 2.000 Euro liegt, ermöglicht Inyova mit sogenannten Bruchteilaktien, bei denen Investor*innen lediglich einen Teil eines Wertpapiers besitzen. Daher kann die Impact Investing-Plattform das Portfolio für Anleger*innen so diversifizieren, als würden 100.000 Euro investiert. Denn: Nur wer ein professionell diversifiziertes Portfolio – sei es noch so klein – hat, kann auch seine Risiken über Länder, Branchen und Währungen streuen.

Lang betont: “Die Finanzbranche hat eine Schlüsselrolle für die Nachhaltigkeitswende inne – die bekannten ESG-Kriterien reichen dafür jedoch nicht aus. Es braucht Impact Investing in solche Unternehmen, die sich konsequent beispielsweise für erneuerbare Energien oder Kreislaufwirtschaft einsetzen.” Umso wichtiger ist es, dass Inyova die finanziellen Hürden dafür senkt und auch Anleger*innen, die unerfahren sind oder nur wenig Geld investieren können, diese Möglichkeit anbieten kann. In Zeiten von Negativzinsen profitieren sie beim Impact Investing von der Chance, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

So funktioniert Impact Investing mit Inyova

Inyova bietet die Direktanlage in Aktien und Anleihen von Unternehmen an, die nachhaltige Lösungen entwickeln (Handabdruck), hohe Nachhaltigkeitsstandards umsetzen (Fußabdruck) oder auf bestimmte nicht nachhaltige Bereiche wie fossile Brennstoffe vollständig verzichten (Exklusion). Das Inyova-Universum umfasst derzeit rund 400 Unternehmen. Aus diesen wählt Inyovas eigens entwickelte Personal Impact Engine (PIE) jeweils 30 bis 40 Unternehmen aus, die mit den persönlichen Impact-Themen und Ausschlusskriterien der Nutzer*innen übereinstimmen. Darüber hinaus wird jede individuelle Anlagestrategie gemäß Best Practices für Diversifizierung, Risikooptimierung und Liquidität erstellt.

Weitere Informationen gibt es hier: www.inyova.de

Inyova wurde 2017 in Zürich gegründet, die einzigartige Plattform für digitales Impact Investing ging bereits 2019 an den Start. Das Unternehmen wird von Tillmann Lang und Erik Gloerfeld geleitet. Die beiden Deutschen sind ehemalige Umweltwissenschaftler, Mathematiker und McKinsey-Berater. Die Idee zu Inyova entstand auf der Suche nach hochwirksamen Lösungen, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen – eine der größten globalen Aufgaben für unsere Zukunft. Durch seine Personal Impact Engine, modernste digitale Verbrauchertechnologie und den absoluten Fokus auf Nachhaltigkeit revolutioniert Inyova die traditionelle Vermögensverwaltung und Investmentangebote. Das Ziel: Die Disruption des von Vermögensverwaltern und Banken gesetzten Status quo. Das Unternehmen hat kürzlich eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. CHF abgeschlossen. Inyova hat Büros in Zürich, Frankfurt, Berlin und Bratislava. Mehr Informationen finden Sie unter Inyova.de.

Firmenkontakt

Inyova Impact Investing GmbH

Angela Altvater

Friedrichstraße 246

10969 Berlin

+49 30 2000 4 2088

info@inyova.de

https://inyova.de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Julia Gerecht

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131 55

Inyova@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.